Phát hiện thi thể bé trai 11 tuổi dưới hồ sau 1 ngày mất tích

Thứ Sáu, ngày 01/04/2022 16:55 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bé trai 11 tuổi, không được bình thường mất tích chiều 31-3, mặc dù gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không được. Một ngày sau phát hiện thi thể dưới hồ nước gần nhà.

Hôm nay (1-4) công an TP.Dĩ An đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân một bé trai chết dưới hồ nước trong khu dân cư Biconsi.

Theo đó, khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, các nhân viên trong khu bờ hồ thuộc khu dân cư Biconsi (phường Tân Bình, TP.Dĩ An) phát hiện một thi thể dưới hồ nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc.

Nhận thông tin, công an địa phương có mặt ghi lời khai, xác minh vụ việc.

Nắm được thông tin, một gia đình ngụ gần hiện trường chạy ra nhận dạng và xác định thi thể dưới hồ là bé trai P.X.B, 11 tuổi là con của họ.

Thi thể bé trai được chuyển về nhà xác.

Gia đình cho biết, em bị bệnh về não nên không được đi học như bạn bè cùng lứa, hằng ngày em đi chơi tới tối thì về nhà nhưng hôm qua em đi luôn không về nên gia đình có đi tìm nhưng không được.

Công an đã vớt thi thể nạn nhân, đưa về bệnh viện để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân.

Nguồn: https://congan.com.vn/doi-song/phat-hien-thi-the-be-trai-11-tuoi-duoi-ho-nuoc-sau-1-ngay-mat-tic...Nguồn: https://congan.com.vn/doi-song/phat-hien-thi-the-be-trai-11-tuoi-duoi-ho-nuoc-sau-1-ngay-mat-tich_129176.html