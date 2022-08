Nam công nhân rủ bạn đến phòng trọ chơi rồi ra tay sát hại

Thứ Năm, ngày 11/08/2022 14:50 PM (GMT+7)

Trần Anh Tài rủ bạn đến phòng trọ chơi, sau đó dùng dao đâm nạn nhân với ý định giết người lấy tài sản là chiếc xe máy.

Ngày 11/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án sơ thẩm 12 năm tù đối với bị cáo Trần Anh Tài về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 16 năm tù giam.

Bị cáo Tài nghe tuyên án

Theo cáo trạng, Trần Anh Tài (SN 2002, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Của (SN 2001, quê An Giang) quen biết nhau khi cùng đến Bình Dương làm công nhân. Những ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần, cả hai thường xuyên đi chơi với nhau.

Biết anh Của có một chiếc xe máy mới, Tài nảy sinh ý định chiếm đoạt bán lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện ý đồ này, khoảng 8h ngày 17/3/2021, Tài gọi điện rủ Của đến phòng trọ của mình tại phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương để chơi game.

Trong lúc chơi game, lợi dụng Của mất cảnh giác, Tài dùng dao đâm từ phía sau vào vùng cổ bị hại. Nghĩ rằng nạn nhân đã chết, Tài lấy khăn lau sạch vết máu dính trên sàn nhà, rửa máu trên lưỡi dao, bỏ lưỡi dao vào ấm nước siêu tốc rồi khóa cửa phòng trọ bỏ đi.

Sau khi bị đâm nằm bất động vài giờ thì Của tỉnh dậy và cố gắng bò ra phía trước đập vào cửa phòng kêu cứu nhưng không có ai nghe thấy.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, Tài quay về mở cửa phòng thì phát hiện Của đang nằm bất tỉnh nên kéo anh vào nhà tắm. Thấy Của kêu cứu, Tài lấy xe chở nạn nhân đến phòng trọ một người bạn để nhờ đưa đi cấp cứu nhưng không gặp người bạn này, vì vậy nạn nhân được chở quay về phòng trọ.

Lúc này, do mất máu nên Của ngất lịm đi nên Tài nghĩ đã chết rồi lấy bao nylon luồn từ chân lên đến cổ nạn nhân. Sau đó, Tài lấy chiếu trải xuống nền nhà tắm rồi đặt Của nằm lên trên, sau đó Tài qua phòng trọ kế bên chơi.

Lúc bấy giờ, ông Q. (cha của Tài, ở trọ gần đó) đi làm về nghe tiếng kêu cứu liền chạy đến mở cửa nạn nhân đi cấp cứu. Sau khi sự việc xảy ra, Tài bỏ trốn đến ngày 17/3/2021 thì đến Công an phường An Phú, TP.Thuận An đầu thú.

Nạn nhân sau khi được điều trị đã thoát chết với tỷ lệ thương tích 55%.

