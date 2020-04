Mua xăng dầu tích trữ giữa đại dịch Covid-19 có thể đối mặt án hình sự

Thứ Năm, ngày 02/04/2020 22:00 PM (GMT+7)

Theo luật sư, người mua xăng dầu để đầu cơ không chỉ bị xử lý hình sự đến 3 năm tù theo Điều 196 BLHS 2015, mà còn phải chịu trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại cho những người bị hại liên quan.

Xăng, dầu giảm không phải vì dịch Covid-19

Những ngày qua, tại huyện Nậm Bồ (Điện Biên), người dân mang can có dung tích từ 5 – 20 lít đi mua xăng. Không ít người còn chen nhau để lấy được xăng về tích trữ.

Tại Sơn La cũng tương tự, người dân đổ xô đến các cây xăng để mua bằng được xăng, dầu tích trữ.

Người dân không chỉ mang can to, can nhỏ để đựng xăng mà nhiều người sử dụng cả thùng phuy, thậm chí là đánh cả xe tải đến chở xăng.

Người dân ở Sơn La mang can lớn, can nhỏ để đựng xăng dầu tích trữ.

Trước sự việc này, chính quyền các địa phương cùng lực lượng chức năng cơ sở đã tuyên truyền, vận động người dân không nên mua xăng dầu tích trữ. Điều này không chỉ có nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Thông tin từ ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, trong kỳ điều hành xăng dầu ngày 29/3 vừa qua, Liên Bộ Công thương – Tài chính đã quyết định giảm mạnh giá bán lẻ xăng, dầu ở thị trường trong nước.

Là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nên Petrolimex luôn tuân thủ các chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước, trên cơ sở các quy định tại Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Hình ảnh người dân ở Lai Châu mang thùng phuy để đựng xăng dầu để tích trữ giữa lúc dịch Covid-19 đang cao điểm. Ảnh: NVCC

"Đồng thời, theo dõi diễn biến giá các mặt hàng xăng dầu trên thế giới trong thời gian vừa qua, chúng tôi nhận thấy có một sự tương đồng giữa giá xăng dầu trên thế giới giảm và việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước giảm tương ứng", ông Dũng nhấn mạnh.

Trước hiện tượng người dân đổ xô đi mua xăng dầu để tích trữ trong những ngày qua, đại diện Petrolimex khuyến cáo, người dân tích trữ xăng dầu là hoàn toàn không cần thiết. Bởi, việc giảm giá xăng dầu thấp nhất trong vòng hơn chục năm qua là điều chỉnh giá định kỳ, bình thường theo điều chỉnh giá xăng dầu thế giới, chứ không phải là giảm giá đặc biệt bởi dịch Covid-19.

Tích trữ xăng, dầu có thể bị xử lý hình sự

Theo một chuyên gia tiêu dùng, nếu người dân mua xăng, dầu chỉ đơn thuần là để tích trữ thì hết sức cẩn thận sự cố hỏa hoạn. Tuy nhiên, với những mục đích mua xăng dầu để tích trữ, đầu cơ, tranh thủ đại dịch để bán thu lời thì cần phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV về vấn đề này, Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn LS TP Hà Nội) cho biết, Điều 47, Nghị định 185/2013/NĐ-CP nêu rõ, đối với hành vi găm xăng dầu sẽ bị xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng. Đặc biệt, người nào có hành vi đầu cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng, hành vi tích trữ số lượng xăng dầu lớn nhưng không bán ra ngoài cho người tiêu dùng thì có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội đầu cơ.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn LS TP Hà Nội)

Đặc biệt, người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế mua vét hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá, hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá có trị giá từ 500 triệu- dưới 1,5 tỷ đồng, nhằm bán lại để thu lợi bất chính từ 100- 500 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 30- 300 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm (Điều 196 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017).

Sở dĩ có mức phạt nặng với hành vi đầu cơ xăng dầu, Luật sư Hoàng Tùng cho biết, việc kinh doanh xăng dầu luôn phải đảm bảo các quy định về an toàn PCCC. Trường hợp tích trữ xăng dầu nhưng lại vi phạm các quy định về PCCC, kinh doanh trong lĩnh vực này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật (Nghị định 67/2017/NĐ-CP và Nghị định 167/2013/NĐ-CP).

Người dân ở miền núi phía Bắc chen nhau để lấy được xăng về tích trữ. Ảnh: NVCC

Luật sư Hoàng Tùng nhấn mạnh thêm: "Trường hợp việc tích trữ xăng dầu lại không đảm bảo các điều kiện an toàn gây ra cháy nổ, thiệt hại đến người và tài sản thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại cho người bị hại".

Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dịch Covid-19 để đầu cơ, thu lợi xăng dầu Trước hiện tượng người dân mua xăng dầu tích trữ do giá bán lẻ giảm mạnh, Bộ Công Thương cho biết, nguồn cung xăng dầu trong nước luôn đáp ứng đủ để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Vì vậy, Bộ Công thương khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ xăng dầu. Bởi điều này sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn PCCC, đe dọa tính mạng, tài sản của chính người mua tích trữ và cộng đồng dân cư. Đồng thời, việc tập trung đông người để mua xăng dầu có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm, lây lan dịch bệnh và không tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền về phòng, chống dịch bệnh. Bộ Công thương cũng đang phối hợp và yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, các cửa hàng không bán hàng mà không có lý do chính đáng.

