25 thanh niên thuê 2 biệt thự sử dụng ma túy giữa dịch Covid-19

Thứ Hai, ngày 30/03/2020 09:13 AM (GMT+7)

Nhóm thanh niên này từ một số tỉnh, thành đến thuê 2 căn biệt thự ở Bà Rịa - Vũng Tàu rồi bày tiệc ma túy giữa dịch Covid-19.

Ngày 29-3, Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý 25 thanh niên tụ tập sử dụng ma tuý trong 2 căn hộ ở một khu biệt thự cho thuê tại thị trấn Phước Hải.

Nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong biệt thự cho thuê

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Công an thị trấn Phước Hải cùng Công an huyện Đất Đỏ kiểm tra hành chính 2 căn biệt thự nằm trong khu du lịch Oceanami (khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải). Lực lượng công an đã phát hiện 25 thanh niên nam nữ đến từ TP.HCM, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu đang tụ tập, vi phạm quy định cấm trong thời gian cao điểm phòng chống dịch Covid-19.

Trong số này có nhiều cô gái

Các thanh niên có dấu hiệu sử dụng ma tuý. Công an đã kiểm tra và phát hiện một số viên thuốc lắc, ma túy tổng hợp.

Công an thu giữ ma tuý tại hiện trường

Qua test nhanh, kết quả cho thấy 23/25 đối tượng dương tính với ma túy. Những thanh niên này khai nhận có sử dụng ma túy dạng thuốc lắc và ketamine.

Được biết, 2 căn hộ này đã được khu du lịch Oceanami bán lại cho người khác.

