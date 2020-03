Phá đường dây ghi lô, đề giao dịch tới 1,4 tỉ đồng/ngày trong dịch Covid-19

Thứ Hai, ngày 30/03/2020 20:00 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá 1 đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề quy mô lớn, trong đó chỉ riêng trong ngày 27-3, có số tiền giao dịch lên tới 1,4 tỉ đồng.

Ngày 30-3, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh này vừa phá chuyên án số 262B, bắt khẩn cấp 6 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, đề sử dụng công nghệ cao do Nguyễn Bách Tùng (SN 1980, ngụ phường Tân Thành, TP Ninh Bình) cầm đầu.

5 trong 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc bị công an bắt giữ

Theo Công an Ninh Bình, các đối tượng trong đường dây hoạt động hết sức tinh vi. Hằng ngày, từ khoảng 16 giờ 30 phút, ổ nhóm này khóa trái cửa nhà riêng, sử dụng mạng Internet, phần mềm Zalo và phần mềm "Loto Pro" cài đặt trên điện thoại di động thông minh để chuyển bảng mua bán số lô, đề với nhau.

Quá trình bắt, khám xét, cơ quan công an đã thu giữ trên 120 triệu đồng tiền mặt, 1 ôtô, 10 điện thoại di động.

Công an tỉnh Ninh Bình xác định, ổ nhóm này đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề với quy mô lớn, số tiền giao dịch lên tới hàng tỉ đồng, chỉ tính riêng trong ngày 27-3, số tiền giao dịch đã lên tới 1,4 tỉ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây đánh bạc hoạt động trong dịch Covid-19.

