Một nữ sinh lớp 11 bị đâm do mâu thuẫn với bạn cùng trường

Thứ Sáu, ngày 20/11/2020 14:39 PM (GMT+7)

Ngày 20/11, Công an huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Nguyễn Tường Vy (SN 1999, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, em N.K.D (SN 2003) là học sinh lớp 11, Trường PTTH Hùng Vương (thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Trong giờ ra chơi, D có mâu thuẫn với một người bạn cùng trường tên là N. Sau đó, D liên tục bị một số người "lạ" xưng là anh chị của N nhắn tin qua Facebook dọa đánh.

Ngày 19/11, nhóm này hẹn nữ sinh lớp 11 này để giải quyết mâu thuẫn. Khi D đang đứng trò chuyện cùng bạn, Vy xông vào đánh. Khi D chống trả, Anh (bạn của Vy) xông vào bẻ tay, nắm đầu nữ sinh giật ra đường để Vy đánh. Lúc này, Linh (bạn của Vy) xông tới, dùng dao đâm vào vai, cổ, bụng của em D.

Hình ảnh nữ sinh với thương tích trên người.

Gây án xong, nhóm này rời khỏi hiện trường, nữ sinh D với thương tích nằm gục, được bạn đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi được cấp cứu điều trị, D đã qua cơn nguy hiểm và trình báo sự việc lên công an.

Công an đã vào cuộc khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Vy. Riêng với Anh và Linh, phía công an đang tiếp tục điều tra xử lý.

Nguồn: https://danviet.vn/mot-nu-sinh-lop-11-bi-dam-do-mau-thuan-voi-ban-cung-truong-20201120114102756....Nguồn: https://danviet.vn/mot-nu-sinh-lop-11-bi-dam-do-mau-thuan-voi-ban-cung-truong-20201120114102756.htm