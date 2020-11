Chồng cứu vợ gây án mạng và những vụ án “phòng vệ” gây tranh cãi

Thứ Năm, ngày 19/11/2020 21:00 PM (GMT+7)

Chỉ vì muốn bảo vệ tính mạng, tài sản của gia đình, nhiều người đã có hành động tự vệ vượt quá giới hạn khi đối mặt với kẻ trộm, kẻ bắt cóc và để lại hậu quả đau lòng.

Anh Trần Ngoại Giao ra đầu thú tại trụ sở công an sau khi đâm chết kẻ bắt cóc vợ mình.

Đâm chết người bắt cóc để giải cứu vợ

Trưa 15/11, một nhóm người đi trên ô tô 7 chỗ mang biển số 72A-215.22 dừng trước quán cà phê nằm ven quốc lộ 53, đoạn qua xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, nhóm người này khống chế chị V.T.T.H (SN 1991), rồi đưa lên ô tô.

Nghe tiếng vợ la hét, anh Trần Ngoại Giao (SN 1990, trú xã Long An, chồng chị H) lao ra giải cứu thì bị đối phương dùng hơi cay xịt vào mặt. Sau đó, anh Giao cầm thanh sắt chống trả, đâm về phía đối phương khiến một người tử vong và hai người khác bị thương. Gây án xong, anh Giao đến Công an xã Long An trình báo.

Qua điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long xác định bà Võ Thị Kim Chi (SN 1967; ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã thuê nhóm người trên đi tìm và bắt con gái ruột là chị H. về Vũng Tàu. Trong nhóm này có Nguyễn Thanh Nhựt (SN 1999, em trai chị H.).

Người bị anh Giao đâm chết trong lúc giải cứu vợ là Nguyễn Minh Tuấn (chưa rõ năm sinh, địa chỉ).

Công an tỉnh Vĩnh Long đã triệu tập những người có liên quan đến vụ việc nói trên đến trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chủ tiệm tạp hóa chém trộm “nhí” trọng thương

Chủ tiệm tạp hóa Lê Minh Phương nhận 9 năm tù giam sau khi chém trọng thương kẻ trộm “nhí”.

Do không được cha cho ăn cơm nên khoảng 0h ngày 23/11/2017, cháu N.Đ.T (16 tuổi) đột nhập vào cửa hàng tạp hóa của gia đình Lê Minh Phương (51 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) để tìm đồ ăn và trộm cắp tài sản. Lúc này, vợ chồng Phương đang ngủ trên gác.

Phát hiện tiếng động bất thường, vợ Phương ngó xuống phía dưới và phát hiện cháu T đang lục lọi đồ đạc nên đánh thức chồng dậy.

Ngay sau đó, Phương đi xuống tầng một, lấy thanh kiếm rồi nấp vào chỗ kín quan sát. Cùng thời điểm, cháu T. vừa ăn bánh mỳ vừa tiến về chỗ chủ nhà.

Chờ T. tiến lại gần, Lê Minh Phương xông tới dùng kiếm chém liên tiếp hai nhát vào đầu và tay đối phương. Bị chém, T. vụt chạy ra phía cửa và cầu xin chủ nhà đừng đánh nữa. Sau đó, Phương dừng tay rồi cất kiếm đi trong khi vợ Phương gọi xe cứu thương đưa cháu T. vào bệnh viện. Kết quả giám định thương tật xác định cháu T. bị 90% tỉ lệ thương tổn sức khỏe.

Ngày 1/11/2018, TAND TP.Hà Nội đã tuyên Lê Minh Phương 9 năm tù giam về tội “Giết người”. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ án và Lê Minh Phương bị khởi tố, khá nhiều ý kiến tranh cãi về hành vi chém trộm trong đêm trong vụ án là hành vi “Giết người” hay “Phòng vệ chính đáng”.

“Phòng vệ chính đáng” vẫn bị… đi tù

Anh Ngô Văn Tình bị đi tù oan khi đã có hành động phòng vệ.

Tháng 7/2012, Ngô Văn Tình và Trương Minh Trí (cùng trú huyện Thạnh Hóa, tỉnh Vĩnh Long) chơi đánh bài tại nhà Tình. Trí xin Tình thuốc lá nhưng Tình không cho. Chỉ có vậy mà cả hai cãi cọ rồi xô xát nhau.

Trí về nhà lấy 2 con dao quay lại nhà Tình. Thấy Tình đứng trước sân, Trí ném con dao về phía Tình nhưng không trúng. Tình bỏ chạy vào nhà. Trí cầm con dao còn lại đuổi theo Tình vào tận buồng ngủ. Tình bị Trí vật đè xuống dưới đất. Tình dùng tay kéo cổ Trí xuống rồi cắn vào môi của Trí gây thương tích 15%.

Bản án sơ thẩm của TAND huyện Thạnh Hóa tuyên phạt Tình 9 tháng cải tạo không giam giữ, bồi thường 5,9 triệu đồng. Tình kháng cáo kêu oan. Trí cũng kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt và tăng mức bồi thường lên 10 triệu đồng.

Tháng 6/2014, TAND tỉnh Long An đã bác kháng cáo của Tình, chấp nhận một phần kháng cáo của Trí, nâng lên mức án 6 tháng tù giam, giữ nguyên mức bồi thường.

Sau khi thi hành án, Tình gửi đơn kêu oan đến các cơ quan chức năng và được TAND cấp cao tại TP.HCM xem xét.

Đến tháng 1/2017, Hội đồng thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên bố các cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm kết án Ngô Văn Tình tội cố ý gây thương tích là làm oan cho bị cáo đồng thời hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm và đình chỉ vụ án.

Đâm trúng mông kẻ trộm gà, chủ nhà nhận án treo

Ông Nguyễn Ngọc Ánh tại phiên tòa phúc thẩm năm 2017.

Tối 1/8/2015, Tạ Công Trung (23 tuổi) và Lê Minh Thành (21 tuổi, cùng trú phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh) rủ nhau vào nhà ông Nguyễn Ngọc Ánh (63 tuổi, cùng trú phường Ninh Sơn) trộm gà.

Lúc này, Thành đứng ngoài canh chừng, còn Trung leo tường rào vào trộm. Vì đã xảy ra mất trộm nhiều lần nên phát hiện kẻ trộm, ông Ánh cầm cây chĩa (đầu sắt) đuổi theo. Khi gần đuổi kịp, do trời mưa nên ông Ánh bị trượt chân té làm mũi chĩa đâm vào mông Trung một cái. Trung tiếp tục bỏ chạy, leo lên tường rào để trèo ra ngoài.

Lúc này ông Ánh chạy đến kêu Trung đứng lại và leo xuống nhưng Trung không xuống. Ông Ánh dùng chĩa đâm một nhát dính vào người Trung. Khi qua tường rào, Trung được Thành đỡ qua rào rồi rút đầu chĩa để cạnh tường và đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó ông Ánh đến Công an phường Ninh Sơn trình báo vụ việc bị trộm.

Kết luận giám định thương tật tại vùng bụng của Trung là 73% và vùng mông 1%.

Ngày 25/9/2017, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh 12 tháng tù treo về tội “Cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh” trong phiên xử phúc thẩm vụ án này.

Nguồn: http://danviet.vn/chong-cuu-vo-gay-an-mang-va-nhung-vu-an-phong-ve-gay-tranh-cai-502020191120592...Nguồn: http://danviet.vn/chong-cuu-vo-gay-an-mang-va-nhung-vu-an-phong-ve-gay-tranh-cai-502020191120592268.htm