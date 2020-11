Vụ 2 cha con bị bắn lúc đánh cá trên sông: Người bố tử vong, nghi phạm bị bắt

Thứ Sáu, ngày 20/11/2020 08:50 AM (GMT+7)

Liên quan đến việc ông Nguyễn Văn H., trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, cùng con trai bị bắn khi đang đánh cá trên sông, ông H. đã tử vong do. Công an đã bắt giữ một số nghi phạm.

Sáng 20-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đặng Hữu Diệu, Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận thông tin trên.

Theo ông Diệu do bị thương nặng, ông H. đã tử vong, thi thể ông H. sau đó được đưa từ Hà Nội về bệnh viện Thạch Hà khám nghiệm tử thi. Tối 19-11, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo thủ tục mai táng.

Khúc sông xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 22 giờ ngày 18-11, ông Nguyễn Văn H. (50 tuổi, trú thôn Đình Hà, xã Thạch Sơn) cùng các con trai dùng thuyền đi đánh cá trên sông Cánh Cạn, thuộc địa phận xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong lúc đánh bắt cá, giữa cha con ông H. có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người khác cùng dùng thuyền đánh bắt cá trên sông. Một số người đã dùng súng bắn về phía thuyền của cha con ông H.. Hậu quả ông H. bị trúng đạn vào ngực, con trai ông H. là anh Nguyễn Văn V. bị trúng đạn vào mặt. Cả hai bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan. Ông Nguyễn Xuân Quân, Chủ tịch UBND xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, thông tin: Nhóm người gây ra vụ nổ súng là người xã Vương Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, hiện cơ quan công an đã bắt giữ một số người liên quan.

