Một người đàn ông bất ngờ chém công an rồi chạy về nhà mẹ cố thủ

Thứ Hai, ngày 20/01/2020 15:33 PM (GMT+7)

Nghi ngờ Hoàng là người trộm mai, trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa đến nhà để mời lên trụ sở làm việc thì bị Hoàng dùng dao chém vào bụng.

Tin pháp luật Sự kiện:

Ngày 20-1, Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tạm giữ Lê Hoàng (35 tuổi, ngụ thị trấn Ngãi Giao) vì người này đã dùng mã tấu chém vào bụng trung uý Nguyễn Đắc Nghĩa, công tác tại Công an thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức.

Trước đó, nghi ngờ Hoàng là người đã trộm một cây mai của nhà dân nên sáng cùng ngày, trung úy Nghĩa được lãnh đạo Công an thị trấn Ngãi Giao cử đến nhà Hoàng để mời lên làm việc.

Lực lượng chức năng đến nhà thuyết phục đối tượng

Tại đây, Hoàng không chấp hành mà đã bất ngờ dùng mã tấu chém vào vùng bụng trung úy Nghĩa gây thủng ruột. Sau khi gây án, Hoàng trốn khỏi hiện trường.

Nghi Hoàng trốn về nhà mẹ, đến 10h50 cùng ngày, Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng Công an thị trấn Ngãi Giao và các ban ngành đoàn thể địa phương đến nhà mẹ Hoàng để vận động nghi can này ra đầu thú. Tuy nhiên, mẹ của Hoàng ngồi ngay cửa nhà không cho bất cứ ai vào.

Mẹ của Hoàng ngồi chặn ngoài cửa

Sau thời gian dài không thuyết phục được người mẹ, đại diện các hội đoàn thể đã áp tải người phụ nữ qua nhà hàng xóm để công an xông vào nhà.

Lúc này, Hoàng chui vào gầm giường lấy chiếu quấn lại để che chắn hơi cay, sau đó xông ra ném dao rựa, vật dụng vào lực lượng công an.

Bắt giữ đối tượng đưa ra ngoài

Sau 1 giờ 30 phút, các trinh sát mặc bảo hộ, dùng khiêng xông vào khống chế, bắt giữ đối tượng.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/trung-uy-cong-an-bat-ngo-bi-1-nguoi-dung-dao-tan-cong-2020012012565...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/trung-uy-cong-an-bat-ngo-bi-1-nguoi-dung-dao-tan-cong-2020012012565883.htm