Mâu thuẫn với con gái, cả nhóm “choai choai” kéo đến tận nhà đâm chết cha

Thứ Năm, ngày 03/05/2018 13:52 PM (GMT+7)

Mâu thuẫn với cô gái, nhóm thanh thiếu niên mang dao tìm đến nhà để “nói chuyện” nhưng không gặp nên đâm chết cha ruột cô này.

Nghi can Lý Thương

Công an quận 9, TP.HCM đang tạm giữ hình sự nghi can Lý Thương (25 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang tạm giữ đối tượng Danh Của (16 tuổi, quê Kiên Giang) đồng thời truy bắt các đối tượng khác để làm rõ hành vi liên quan.

Trước đó, chiều 29.4, Thương cùng bạn gái là Huỳnh Thanh Huệ (24 tuổi, quê Cần Thơ) và một số bạn bè nhậu tại nhà người quen ở phường Long Bình (quận 9).

Cùng thời điểm này, chị Nguyễn Hồng Linh (24 tuổi) đến tiệm tóc gần đó thì gặp Huệ.

Do cả hai có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau hai cô gái xảy ra cự cãi kịch liệt. Bạn trai của chị Linh là anh Hậu đứng ra can ngăn.

Lúc này, Huệ gọi Thương cùng nhóm bạn ra đánh anh Hậu, chị Linh nhưng được mọi người ngăn cản nên cả nhóm bỏ vào tiệm game gần đó.

Vẫn còn hậm hực và muốn thể hiện với bạn gái nên Thương đưa 50 ngàn đồng cho Danh Của, yêu cầu ra chợ mua 3 con dao để “xử” anh Hậu, chị Linh.

Cả nhóm sau đó mang dao tìm đến nhà chị Linh ở quận 9 để “nói chuyện”. Tuy nhiên, khi đến nhà không gặp chị Linh nên nhóm Thương lấy đá ném vào trong nhà.

Lúc này, ông Hạnh (65 tuổi, cha ruột chị Linh) ở trong nhà ra hỏi chuyện thì bị Thương dùng dao đâm gục.

Gây án xong, nhóm đối tượng rời khỏi hiên trường. Riêng ông Hạnh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Sáng 1.5, biết công an đang truy tìm mình nên Thương đến cơ quan điều tra đầu thú. Chiều cùng ngày Danh Của cũng đến công an trình diện.