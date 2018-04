Say rượu, đâm chết anh trai, chém chị dâu trọng thương

Chủ Nhật, ngày 29/04/2018 17:46 PM (GMT+7)

Do mâu thuẫn từ trước nên khi đi uống rượu về, Chung đã cầm dao đâm chết anh trai. Không dừng lại ở đó, khi chị dâu chạy ra can ngăn, Chung tiếp tục đâm chị dâu bị thương nặng.

Công an quận Long Biên vừa tạm giữ Khúc Văn Chung để làm rõ hành vi giết người. Trước đó, theo cơ quan công an, vào khoảng 14h ngày 26/4, Khúc Văn Chung (46 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) đến nhà chị dâu là Nguyễn Thị N. (59 tuổi) trong tình trạng say rượu. Lúc này, ông Khúc Văn T. (50 tuổi, anh trai Chung) đang có mặt ở đây.

Đối tượng Chung.

Do bức xúc vì những mâu thuẫn từ trước cộng hơi men trong người, Chung vung dao đâm trúng ngực ông T. và đâm thêm bà N. một nhát. Hậu quả, anh trai tử vong còn chị dâu bị thương nặng.

Gây án xong, Chung bỏ đi và bị cảnh sát truy đuổi, bắt giữ cách hiện trường 500 mét.

Hiện, Công an quận Long Biên đang tạm giữ Chung để làm rõ hành vi giết người.