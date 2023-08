Mâu thuẫn gia đình, chồng dùng dao phay "nói chuyện" với vợ

Trưa 21/8, nguồn tin của PV Báo CAND cho biết, sau hơn 10h nỗ lực truy tìm; đến khoảng 11h ngày 21/8, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an huyện Quảng Điền và Công an thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) đã bắt được đối tượng Lê Đức Từ (trú tại 14/13 đường Lê Tư Thành, tổ dân phố Tráng Lực, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền), kẻ đã dùng dao phay chém vợ.

Lê Đức Từ khi bị bắt.

Trước đó, khoảng 0h15 sáng nay 21/8, do mâu thuẫn trong gia đình, Lê Đức Từ đã dùng một con dao phay chém nhiều nhát, trong đó có chém vào phần đầu của bà Trần Thị Th. – là vợ của Lê Đức Từ dẫn đến thương tích rất nặng.

Phương tiện mà Lê Đức Từ sử dụng rời nhà sau khi chém vợ.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an huyện Quảng Điền, Công an thị trấn Sịa có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu và tổ chức khám nghiệm hiện trường. Thời điểm này, nghi phạm Lê Đức Từ cũng đã rời khỏi nhà.

Tại nhà của Lê Đức Từ và bà Trần Thị Th, cơ quan điều tra thu giữ nhiều mẫu máu của nạn nhân, thu giữ cây dao phay có cán bằng gỗ, lưỡi kim loại dài khoảng 30 cm, trên lưỡi dao có dính máu và tóc. Qua nắm tình hình ban đầu, bà Trần Thị Th bị nhiều vết thương phần mềm, mất nhiều máu và hiện đang được cấp cứu điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền.

Tang vật vụ án đã được Công an thu giữ.

Một nguồn tin cho biết, qua đấu tranh bước đầu, Lê Đức Từ khai nhận, sau khi dùng dao chém vợ, đối tượng lấy xe máy chạy ra khỏi nhà và có uống thuốc độc tự tử nhưng không thành nên đã trở về nhà; thông tin này đang được xác minh. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tạm giữ Lê Đức Từ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Được biết, bà Trần Thị Th. làm nghề thu mua hến trên phá Tam Giang, còn Từ không có nghề nghiệp ổn định. Hai vợ chồng này thường sống khép kín, ít chuyện trò, giao lưu với bà con xóm giềng.

