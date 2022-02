Mâu thuẫn với vợ, đổ xăng tự thiêu cùng con

Thứ Bảy, ngày 05/02/2022 17:15 PM (GMT+7) Chia sẻ

Đến nhà bố mẹ vợ gọi cửa để giải quyết mâu thuẫn với vợ nhưng không có ai mở cửa, Huy đã đổ xăng tự thiêu cùng con ruột.

Huy được điều trị tại bệnh viện sau khi tự đổ xăng, châm lửa đốt mình và con ruột.

Ngày 5/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Việt Huy (tên thường gọi Lỳ; SN 1991; trú tại xã Ia Der, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) về tội Giết người.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 21h35 ngày 21/1, Huy đến nhà bố vợ tại làng Pleiku Roh, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn với vợ là chị N.T.B.V (SN 1990) nhưng khi đến trước nhà gọi cửa thì không ai trả lời.

Sau đó, Huy trở về đón cháu N.B.L (SN 2013, là con ruột của Huy và chị V) và mua một chai xăng quay lại nhà bố vợ, tiếp tục gọi cửa, uy hiếp nếu chị V không ra sẽ đổ xăng hai cha con tự sát.

Do không thấy người nhà chị V đi ra, Huy đổ xăng lên người Huy và cháu L. rồi châm lửa. Thấy sự việc, người dân xung quanh đến hỗ trợ dập tắt lửa và đưa cháu L. đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Đến 23h cùng ngày, Huy đến Công an phường Yên Đỗ để đầu thú.

Nguồn: http://danviet.vn/mau-thuan-voi-vo-do-xang-tu-thieu-cung-con-5020225217169363.htmNguồn: http://danviet.vn/mau-thuan-voi-vo-do-xang-tu-thieu-cung-con-5020225217169363.htm