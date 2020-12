Mẫu nữ Playboy xinh như thiên thần bị sát hại: Cuộc gặp gỡ "tử thần"

Thứ Hai, ngày 07/12/2020

Ai cũng nghĩ nữ người mẫu trẻ đã có tất cả trong tay, từ sự nghiệp cho tới cuộc sống hôn nhân xa hoa và hạnh phúc. Nhưng đằng sau nụ cười ngọt ngào ấy lại là những sự đày đọa thể xác dã man của gã chồng bệnh hoạn.

Cuộc hôn nhân địa ngục

Cuộc đời Dorothy hoàn toàn chuyển hướng sau khi kết hôn, từ một người con gái được Paul cưng chiều hết mực, hắn quay ngoắt thái độ, bắt đầu kiểm soát mọi hoạt động của cô. Những người sống và làm việc xung quanh Dorothy đều nhận ra bản chất xấu xa của gã chồng nham hiểm. Ngay cả ông trùm Playboy cũng tìm gặp riêng Dorothy, khuyên cô nên tránh xa Paul Snider, bởi ông nhìn ra gã chỉ đang muốn lợi dụng kiếm chác trên thân thể của Dorothy chứ không hề yêu cô.

Sự nổi tiếng nhanh chóng của Dorothy khiến gã cò mồi Paul Snider điên cuồng kiểm soát vợ mình

Biết được tin này, Paul Snider điên cuồng giận dữ, hắn lo sợ "con gà đẻ trứng vàng" sẽ rời bỏ hắn. Paul nhốt chặt Dorothy ở trong nhà, hắn kiểm tra mọi cuộc gọi, giấu chìa khóa xe và còn đánh đập vợ mình không thương tiếc. Dorothy sống cảnh khốn khổ, nhưng hoàn toàn không có ai giúp được cô rời khỏi gã chồng vũ phu này.

Năm 1980, trong lúc tham gia vào bộ phim do Peter Bogdanovich làm đạo diễn. Sự chân thành, nhẹ nhàng của vị đạo diễn đã khiến cho trái tim Dorothy rung động. Bogdanovich từng miêu tả vẻ đẹp của Dorothy trong cuốn "The Killing of the Unicorn": "Tôi không tin rằng cô ấy có thực trên cõi đời này, cô ấy không phải một giấc mơ".

Paul Snider lập tức đánh hơi được sự thay đổi của vợ mình, hắn thuê thám tử theo dõi hành tung của Dorothy. Khi biết rằng Dorothy thực sự đã đem lòng yêu người đàn ông khác, Paul liên tục dọa dẫm sẽ hủy hoại nhan sắc và sự nghiệp của cô. Dorothy không thể chịu nổi những áp bức và bạo lực từ chồng, cô kiên quyết đệ đơn ly hôn với gã chồng vũ phu và công khai tình yêu mới với đạo diễn Peter Bogdanovich.

Dorothy và Peter nảy sinh tình cảm khi cô tham gia diễn xuất trong bộ phim của ông

Cái chết bi thương khi mới 20 tuổi

Biết rằng không thể níu giữ được Dorothy, Paul một mặt giả vờ nhượng bộ, thuận theo mong muốn của Dorothy, mặt khác hắn âm thầm chuẩn bị một âm mưu thâm hiểm. Bạn bè của hắn đã kể lại những hành động của Paul khi ấy, hắn trở nên đặc biệt có hứng thú với súng đạn. Paul còn mua sẵn một khẩu súng ngắn loại 12 viên. Hắn còn tỏ ra tò mò trước một quy định của Playboy về việc dừng phát hành hình ảnh của một người mẫu nếu người này qua đời vì bị sát hại.

Tháng 8 năm 1980, Paul gọi điện hẹn gặp Dorothy để hoàn thành thủ tục ly hôn. Trong cuộc gọi, hắn tỏ ra hối lỗi và muốn hai người trở thành bạn bè như trước. Với bản tính ngây thơ, Dorothy đã đồng ý gặp mặt mà không ngờ rằng điều tồi tệ nhất đang chờ cô.

Dorothy rạng ngời trong bộ ảnh chụp trước khi bị sát hại dã man

Ngày 14 tháng 8 năm 1980, Dorothy đến gặp Paul tại căn hộ hai người từng chung sống, đó cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời cô. Dorothy bị trói vào giường, bị tấn công bằng vũ lực trong nhiều giờ. Paul dùng súng bắn xuyên qua mắt của Dorothy, phát súng ngay lập tức cướp đi sinh mạng của cô gái xấu số. Đau lòng hơn, kết quả khám nghiệm còn cho thấy thi thể cô đã bị gã hung đồ cưỡng bức nhiều lần sau khi qua đời.

Cái chết của Dorothy được người hàng xóm phát hiện khi không thể gọi cho Snider. Theo mô tả lại, thân thể cô bầm dập, không một mảnh vải che chắn, gương mặt xinh đẹp không còn nguyên vẹn. Bên cạnh xác cô là xác của Paul Snider, hắn đã bắn vào đầu mình để tự sát sau khi gây ra tội ác. Khi chết trong lòng bàn tay gã vẫn còn nắm chặt một mảng tóc của Dorothy. Kết cục bi thảm này đã chấm dứt 20 năm cuộc đời vừa huy hoàng nhưng cũng đầy cay đắng của Dorothy Stratten.

Cái chết khủng khiếp của cô mẫu Playboy nóng bỏng ở độ tuổi 20 đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa. Sau này cô được tưởng nhớ trong nhiều tác phẩm phim, âm nhạc, nghệ thuật. Dorothy được chôn cất tại nghĩa trang Westwood Village Memorial Park tại Los Angeles (Mỹ), đây cũng là nơi an nghỉ của Marilyn Monroe và ông trùm Playboy Hefner.

Nguồn: http://danviet.vn/mau-nu-playboy-xinh-nhu-thien-than-bi-sat-hai-cuoc-gap-go-tu-than-502020712185...Nguồn: http://danviet.vn/mau-nu-playboy-xinh-nhu-thien-than-bi-sat-hai-cuoc-gap-go-tu-than-50202071218591882.htm