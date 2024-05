Nóng trong tuần: Người phụ nữ giết bạn vì "trúng số nhưng không chia"

Người phụ nữ giết bạn vì 'trúng số nhưng không chia'

Ngày 4/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre, cho biết cơ quan này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Thanh (43 tuổi, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) để điều tra về tội giết người.

Nạn nhân là bà HAN (48 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc). Nơi xảy ra vụ án mạng là nhà của nạn nhân.

Cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Thanh về tội giết người. Ảnh: CACC

Trước đó khoảng tháng 2, bà N quen biết với Thanh và hai người kết thân bạn bè. Sau đó Thanh về nhà bà N ở ấp Tân Thạnh sinh sống.

Đến rạng sáng ngày 30/4, Thanh và bà N xảy ra mâu thuẫn, Thanh dùng dao tấn công khiến bà N tử vong.

Qua điều tra ban đầu, Thanh khai cách ngày xảy ra vụ án khoảng 1 tuần, bà N trúng số nhưng không cho tiền mà còn đuổi Thanh ra khỏi nhà.

Khi Thanh nhắc lại chuyện cũ, giữa Thanh và bà N xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Thanh đã dùng dao chém bà N nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Phó Chánh án TAND huyện bị đâm trọng thương tại phòng làm việc

Ngày 4/5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ ra quyết định tạm giữ Trần Văn Tuân (51 tuổi, trú tại phường Hương Hồ, TP Huế, Thừa Thiên Huế). Tuân là người đã đâm trọng thương ông Nguyễn Văn Qúy, Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ ngay tại phòng làm việc.

Trần Văn Tuân bị tạm giữ hình sự sau khi dùng hung khí tấn công khiến Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ bị thương. Ảnh: CAQT

Tại cơ quan điều tra, Tuân khai nhận, vì bức xúc về mức hình phạt tù TAND huyện Cam Lộ tuyên phạt tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19/12/2023, ngày 2/5/2024, Tuân đón xe khách từ Huế ra huyện Cam Lộ, mua 1 cây kéo.

Sau đó, Tuân đến TAND huyện Cam Lộ tìm gặp ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ và thực hiện hành vi phạm tội.

Công an Quảng Trị cho biết ông Nguyễn Văn Quý là thẩm phán, chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với bị cáo Trần Văn Tuân.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Trần Văn Tuân bị tuyên phạt 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” với tình tiết định khung “Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm”.

Trong quá trình xét xử, Trần Văn Tuân nhiều lần xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt bằng hình thức cho hưởng án treo với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện tại đang nuôi 2 con nhỏ. Nhưng xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đồng thời để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, HĐXX không đồng ý và giữ nguyên mức hình phạt tù giam.

Ngày 26/3/2024, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử phúc thẩm vụ án do có kháng cáo của bị cáo Trần Văn Tuân và không chấp nhận đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, thi hành án vào ngày 3/5/2024.

Cô gái trẻ cầm đầu đường dây môi giới mại dâm 6 triệu đồng/đêm

Ngày 1/5, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Bích Thùy (25 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Cơ quan công an bắt quả tang 2 nữ bán dâm cho khách

Trước đó, tối 25/4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đã kiểm tra khách sạn Metro Ban Mê (ở phường Tân An) và phát hiện trong 2 phòng của khách sạn có 2 cô gái đang bán dâm cho khách.

Đấu tranh nhanh, 2 gái bán dâm khai nhận được Bích Thùy gọi điện đi ăn nhậu và bán dâm cho khách.

Tại cơ quan điều tra, Bích Thùy khai nhận khi đi ăn nhậu với một nhóm bạn và được 2 người đàn ông trong bàn nhờ gọi 2 cô gái đến nhậu cùng rồi mua dâm thì Thùy đồng ý.

Bích Thùy nói tiền ngồi nhậu là 1 triệu đồng/cô gái, mua dâm là 3 triệu đồng/cô gái, còn muốn qua đêm với mỗi cô gái là 6 triệu đồng. Bích Thùy sẽ cắt lại 1 triệu đồng tiền môi giới, còn lại đưa cho gái bán dâm.

Được biết, Bích Thùy làm nghề Spa và cầm đầu đường dây điều gái bán dâm chuyên nghiệp, với thủ đoạn tinh vi.

Đôi nam nữ tử vong dưới ao ở Bắc Giang

Ngày 4/5, Công an tỉnh Bắc Giang, thông tin ban đầu vụ đôi nam nữ tử vong dưới ao nước ở phường Nếnh, thị xã Việt Yên.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, vào khoảng 6h cùng ngày, Công an thị xã Việt Yên nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 2 tử thi (1 nam, 1 nữ) chết chưa rõ nguyên nhân, nổi trên mặt ao thuộc tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh.

Nơi phát hiện thi thể đôi nam nữ.

Sau đó, cảnh sát đã trục vớt thi thể, kiểm tra giấy tờ tùy nhân xác định nam giới là L.V.D. (26 tuổi ở Văn Quan, Lạng Sơn), nữ giới là H.T.V. (23 tuổi, ở huyện Bình Gia, Lạng Sơn).

Quá trình khám nghiệm 2 tử thi, cảnh sát không phát hiện có dấu vết gì do ngoại lực tác động, giải phẫu tử thi ban đầu xác định nguyên nhân chết nghi là do ngạt nước.

Hiện, công an đã thu giữ các mẫu vật phục vụ công tác giám định để xác định nguyên nhân chết của 2 nạn nhân.

