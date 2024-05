Tội ác của kẻ từng bị 1.000 cảnh sát vây bắt trong rừng keo

Ngày 5/5, hành vi của Tâm được Công an TP HCM nêu trong kết luận điều tra, chuyển cùng hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố về tội Giết người và Cướp tài sản.

Nguyễn Thanh Tâm khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Án mạng tại quán cà phê kích dục

Quá trình điều tra Tâm khai, thất nghiệp, thiếu nợ nhiều bên ngoài nên nảy sinh ý định cướp tài sản của những chủ quán vắng người tại huyện Hóc Môn.

Sáng 6/1, hắn giấu dao rựa trong áo, chạy xe máy đến tiệm sửa xe ở huyện Củ Chi bán được 600.000 đồng, rồi đón Grab đi đến huyện Hóc Môn, vào một tiệm cắt tóc "làm dịch vụ lột mụn" để chờ cơ hội ra tay với chủ tiệm. Tuy nhiên, do nơi này đông khách, hắn bỏ ý định.

Đi bộ chừng một km, Tâm phát hiện quán cà phê có nữ nhân viên 31 tuổi đang ngồi phía trước, bên trong dựng xe SH Mode nên quyết định ra tay. Biết đây là quán có dịch vụ kích dục, hắn vào nói "giá 300.000 đồng phải không". Nữ nhân viên đồng ý, cùng Tâm vào phía trong.

Chờ người phụ nữ khóa cửa quán xong, Tâm bất ngờ lấy dao rựa chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong. Hắn lục túi áo khoác lấy 2 triệu đồng, chìa khóa xe SH Mode rồi mở cửa tẩu thoát.

Tâm chạy đến khu vực đường Thanh Niên, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, vào bụi cây ven đường thay quần áo, lau vết máu dính trên xe, rồi bỏ trốn về xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An. Đêm đó, hắn trải bìa carton lên ghế đá, ngồi nghỉ trước một căn nhà.

Được một lúc, Tâm nghe tiếng người dân bên kia kênh bàn tán về việc "công an đang truy tìm một nam thanh niên giết người, bỏ trốn đến đây" nên sợ hãi, bỏ lại xe vừa cướp, nón bảo hiểm, khẩu trang... rồi men theo cây cầu gần đó chạy vào rừng keo ẩn nấp.

Cảnh sát bắt Tâm (bị trùm mặt) trong rừng keo, trưa 9/1. Ảnh: Đình Văn

Vỏ dừa vỡ tố cáo vị trí của kẻ giết người

Xác định hung thủ giết người đang lẩn trốn trong rừng keo, hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Hóc Môn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Long An, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an... được huy động thực hiện lệnh "bằng mọi giá phải bắt nghi can gây án trong thời gian nhanh nhất".

Địa hình nơi Tâm lẩn trốn rất rộng (khoảng 50 ha), giáp sông... cảnh sát lập hơn 40 chốt để bao vây, không cho hắn có đường thoát ra ngoài. Ban chuyên án đã sử dụng chó nghiệp vụ, flycam, lùng sục từng điểm khả nghi. Tuy nhiên, sau 2 ngày, cảnh sát vẫn không tìm thấy vị trí của Tâm.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, cho biết đến sáng 9/1 các trinh sát phát hiện một vỏ trái dừa tươi bị đập vỡ, xác định có thể do Tâm đã sử dụng nên càng khẳng định hắn vẫn ở trong rừng. Cảnh sát sau đó dùng nhiều xe cuốc phá cây cối, tạo đường đi sâu vào khu vực khả nghi.

Lúc này Tâm đang trốn dưới mương nước, che cỏ khô lên người, hở mặt để thở. Hắn thấy xe cuốc đang ầm ầm tiến đến, sợ nguy hiểm nên vùng bỏ chạy. Tâm bị các trinh sát quật ngã, khống chế ngay lập tức.

