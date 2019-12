Mẫu nữ bốc lửa bị còng tay, nhét vào vali nhưng bất ngờ được thả nhờ nói điều này

Nữ người mẫu trẻ bị tiêm thuốc mê khi ra nước ngoài và trải qua những ngày đáng sợ, suýt bị bán làm nô lệ.

Lừa đảo là chuyện không hiếm nhưng nhiều người vẫn bị “sập bẫy”. Chiêu thức của những kẻ lừa đảo là đánh trúng tâm lý nhẹ dạ cả tin. Kết quả là nạn nhân bàng hoàng khi biết sự thật, thậm chí bị tổn thất tài sản, tinh thần. Tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục sẽ gửi tới độc giả những câu chuyện có thật, để nhận biết chiêu trò của tội phạm để tránh mắc bẫy.

Nữ người mẫu và đối tượng Lukasz - kẻ bắt cóc cô suốt nhiều ngày.

"Sập bẫy" khi ra nước ngoài

Chloe Alyling (sống ở Anh) là nữ người mẫu trẻ, sở hữu gương mặt khả ái, body chuẩn và vẻ ngoài quyến rũ. Tháng 7/2018, cô được công ty quản lý người mẫu cho phép đi từ Anh sang Milan (Italia) để tham gia một buổi chụp hình của nhiếp ảnh gia Lukasz Pawel Herba (30 tuổi).

Thực tế là Lukasz Pawel Herba không phải nhiếp ảnh gia. Anh ta tự bịa về công việc này của mình để thu hút Chloe đến buổi chụp hình. Anh ta là thành viên một băng đảng bắt cóc người và bán làm nô lệ.

Khi đến Milan như lời hẹn, Chloe Alyling mới vỡ lẽ về một sự việc kinh hoàng. Không hề có buổi chụp hình nào cả, cô thậm chí còn bị tiêm thuốc mê, còng tay và nhét vào vali.

Sau đó, Lukasz Pawel Herba được cho là đã ném vali vào cốp xe. Anh ta lái chiếc xe tới một địa điểm được thuê ở vùng ngoại ô phía Nam Milan. Tại đây, nữ người mẫu đã bị giam giữ trong nhiều ngày. Nhưng đó chưa phải là chặng dừng chân cuối cùng. Chloe Alyling được đưa đến một trang trại gần Turin. Cô bị giam giữ ở đây 6 ngày.

Chloe vẫn chưa hết ám ảnh giây phút bị bắt cóc. Cô cho hay, một người đàn ông dùng tay bịt miệng, mũi rồi một người đeo mặt nạ cầm xi lanh và tiêm thuốc mê. Điều đáng nói là Lukasz Pawel Herba đã rao bán cô trên một trang web đen với giá khởi điểm là 353.000 USD.

Trong khi bị còng tay suốt 6 ngày, nữ người mẫu đã cố gắng tạo mối quan hệ với Lukasz, thậm chí nghĩ đến việc "lên giường" với đối tượng này để giữ được mạng sống.

Thành viên băng nhóm nguy hiểm

Lukasz Pawel Herba là thành viên trong tổ chức có tên là Death Black Death. Sau khi bắt cóc được Chloe, Lukasz Pawel Herba và đồng bọn đòi 300.000 USD tiền chuộc nếu không sẽ bị rao bán trên mạng. Phía công ty người mẫu đã thương lượng được với Lukasz để mức tiền xuống còn 60.000 USD nhằm đổi lấy tự do cho Chloe.

May mắn là nữ người mẫu trẻ được thả ra. Không phải do cô trốn thoát được mà do nghi phạm phát hiện Chloe đã có một đứa con 2 tuổi.

Công ty người mẫu đã liên lạc với cảnh sát để trình báo về vụ việc. Lukasz thả Chloe tại khu vực lãnh sự quán Anh ở Milan. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn cảnh báo nếu như Chloe lên tiếng với cảnh sát thì cô sẽ bị mất mạng sống.

Từ khi con gái mất tích ở Milan, gia đình sống trong lo lắng và sợ hãi tưởng như không còn cơ hội đoàn viên. Sau quá trình điều tra, cảnh sát bắt giữ Lukasz Pawel Herb. Tại đồn cảnh sát đối tượng này khai, bản thân động lòng khi nữ người mẫu nói đã có 1 đứa con 2 tuổi. Điều bất ngờ là anh ta cho biết, được một người Rumani trả 500.000 bảng để đóng giả làm nhiếp ảnh gia và gặp Chloe.

Mặc dù đã trải qua những giây phút kinh hoàng, song khi về Anh, nữ người mẫu lại đối mặt với những tin đồn như cô tạo ra vụ việc để đánh bóng tên tuổi, để được nổi tiếng. Sau phiên tòa xét xử, Lukasz bị kết án và lĩnh án 16 năm tù.

