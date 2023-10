Mang hung khí xông vào đám cưới, chém 4 người trọng thương

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phi Hùng (sinh năm 2006), Cao Trường Vũ (sinh năm 2002), Trần Minh Thanh (sinh năm 2004), Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 2004) - cùng trú tại thị xã Tịnh Biên, Phan Văn Hậu (sinh năm 2001), trú tại thành phố Châu Đốc và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Vũ Hùng (sinh năm 2006), trú tại thị xã Tịnh Biên, về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Các đối tượng Phi Hùng, Vũ, Thanh, Nam và Hậu

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 2/5, Phi Hùng điều khiển xe mô tô chở Vũ Hùng chạy ngang đám cưới nhà ông Chau Sóc Chúc, thuộc khóm Tây Hưng, phường Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên nẹt pô nhiều lần. Cả hai bị những người dự đám cưới dùng ghế và ly thuỷ tinh ném vào người.

Sau đó, hai thanh niên này đến nhà Nam ở cách đó một đoạn kể lại sự việc cho Nam, Vũ, Hậu và Thanh biết, rồi rủ nhau đến đám cưới để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, cả nhóm đi trên 2 xe mô tô và mang theo 4 con dao tự chế quay lại đám cưới.

Khi tới nơi, Vũ Hùng, Phi Hùng, Hậu và Vũ mỗi người cầm 1 con dao xông vào đám cưới chém Chau Phú thương tích 5%, Chau Chanl thương tích 7%, Chau Tha và Chau Xây mỗi người thương tích 12%, rồi cả nhóm lên xe bỏ trốn.

Đến sáng hôm sau, lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng liên quan và thu hồi hung khí gây án.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]