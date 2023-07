Đi tìm đối thủ hỗn chiến, nhóm thanh thiếu niên đánh luôn người đi đường

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn diễu phố Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) cho biết, cũng vừa bắt giữ nhóm 13 thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên địa bàn. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Kim Bảng phát hiện có khoảng 15 thanh thiếu niên độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi ở địa bàn huyện Kim Bảng và Hà Nội tụ tập, mang theo dao phóng lợn đi xe mô tô tốc độ cao trên một số tuyến đường thuộc địa bàn huyện Kim Bảng, TP Phủ Lý và thị xã Duy Tiên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/7, Công an huyện Kim Bảng đã bắt giữ 13 trường hợp, thu giữ 5 xe môtô, 1 dao phóng lợn. Hiện Công an huyện Kim Bảng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.