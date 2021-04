Màn kịch “anh hùng cứu mỹ nhân” và cái kết của kẻ si tình mù quáng

Chủ Nhật, ngày 11/04/2021 10:24 AM (GMT+7)

Dù nhiều lần thể hiện tình cảm và độ chịu chơi với chị T, nhưng Nguyễn Văn Đức vẫn không được cô gái trẻ đặt niềm tin. Để thay đổi “chiến thuật”, đối tượng đã cùng đồng bọn dựng lên màn bắt cóc tống tiền rồi đóng vai “anh hùng cứu mỹ nhân” nhằm “đốn tim” cô bạn gái. Kết quả là, khi màn kịch kết thúc cũng là lúc nạn nhân đến cơ quan công an trình báo sự việc...

Các đối tượng bị bắt giữ

Vị khách đáng ngờ

Chiều 6-3-2021, CAP Ngã Tư Sở, quận Đống Đa (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của chị T (19 tuổi, trú tại Hà Nội) về việc bị một nhóm đối tượng lạ mặt bắt cóc khi đang đi giao hàng cho khách. Theo tường trình, chị là nhân viên của một cửa hàng quần áo. Vào đầu tháng 3, cửa hàng thường xuyên nhận được đơn đặt hàng của một nam giới. Sau vài lần mua hàng và trở thành khách quen, người này yêu cầu chị T giao hàng đến một địa chỉ ở khu vực phường Ngã Tư Sở. Đúng hẹn, chiều 4-3, chị T mang đồ đến cho khách. Lúc này, ngoài trời đã chập choạng tối, tại điểm hẹn chị thấy một nam giới đi ô tô đợi sẵn và bảo chị lên xe nói chuyện. Tuy nhiên, chị T cự tuyệt.

Ngay lập tức 3 người đàn ông khác xuất hiện lôi chị T lên ô tô rồi bịt mắt, miệng, dùng còng số 8 khóa tay và chiếc xe rời khỏi hiện trường. Trong lúc di chuyển các đối tượng liên tục đe dọa khiến nạn nhân vô cùng hoảng loạn. Sau đó, chiếc xe dừng tại một ngôi nhà hoang vắng ở ngoại thành Hà Nội.

Các đối tượng đưa chị T vào trong nhà, tiếp tục giở các chiêu trò đe dọa khiến nạn nhân hoảng loạn, đồng thời cấm chị không được khóc lóc, kêu la. Đến khi thấy nạn nhân đã bình tâm lại, các đối tượng bắt chị đọc mật khẩu điện thoại rồi dùng chính chiếc máy đó gọi cho Nguyễn Văn Đức yêu cầu mang 200 triệu đồng đến chuộc người. Khi Đức mang tiền đến, các đối tượng đe dọa và yêu cầu Đức không được báo cơ quan công an. Sau khi lấy tiền của Đức cùng 1 điện thoại di động, 1 đồng hồ, các đối tượng bỏ đi. Chị T được bạn trai “giải cứu” thành công.

Cơ quan công an lấy lời khai của Nguyễn Văn Đức

Kịch bản như phim hành động

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự (CAQ Đống Đa) phối hợp với CAP Ngã Tư Sở khẩn trương vào cuộc xác minh, truy tìm các đối tượng. Sau chưa đầy 20 giờ tích cực điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được các đối tượng. Đồng thời làm rõ kế hoạch công phu như phim hành động của kẻ chủ mưu là gã bạn trai Nguyễn Văn Đức - kẻ sẵn sàng bỏ cả trăm triệu đồng để “cứu” bạn gái.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, dù tán tỉnh từ tháng 10-2020 nhưng chị T vẫn không đồng ý làm người yêu Đức vì cho rằng gã thanh niên này chỉ giỏi “chém gió”. Vì thế, Đức đã bàn bạc với Lương Văn Miều dựng kịch bản thuê người bắt cóc chính bạn gái rồi gã sẽ đến “giải cứu”. Đức hứa sẽ trả cho Miều 60 triệu đồng tiền công. Quá trình triển khai, Miều chủ động rủ thêm các đối tượng khác cùng thực hiện.

Ngay từ khi bắt cóc chị T, Đức luôn có mặt tại hiện trường và âm thầm chỉ đạo Miều cùng các đối tượng khác thực hiện các hành vi đe dọa nạn nhân. Thậm chí, Đức còn tạo bằng chứng ngoại phạm bằng cách chụp sẵn ảnh đang ở chỗ làm việc để gửi cho chị T khi chị nhắn tin, gọi điện cầu cứu. Sau khi mang tiền và tài sản đến chuộc bạn gái, Đức còn đưa chị T về nhà để nói chuyện, ổn định tâm lý.

Đức lên mạng đặt mua còng số 8, dùi cui điện... sau đó chuyển khoản tiền trước cho Miều làm nhiều lần, mỗi lần từ 5-15 triệu đồng và yêu cầu thông báo tiến độ thực hiện kế hoạch. Nhận được tiền, Miều đi thuê ô tô để bắt cóc chị T. Khi được thông báo mang tiền đến chuộc bạn gái, Đức mang theo 100 triệu đồng, 1 đồng hồ Hublot, 1 điện thoại Vertu và nói với chị T tổng trị giá là hơn 600 triệu đồng. Lấy được tiền của Đức, Miều cùng đồng bọn nhanh chóng tẩu thoát về Lào Cai để chờ “sóng yên biển lặng”, đồng thời cũng “bặt vô âm tín” với Đức. Đức cũng nhiều lần liên lạc để yêu cầu Miều trả tiền và tài sản, nhưng thất bại.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng: Nguyễn Văn Đức (SN 1997, trú tại xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), Triệu Ồng Nhất (SN 1996, trú tại xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn, Lào Cai); Hoàng Ồng Nhất (SN 1998, trú tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, Lào Cai); Lương Thanh Miều (SN 1998, trú tại xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, Lào Cai) về tội “Bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật”.

Đối tượng Lương Thanh Miều khai nhận sự việc

Lộ tẩy

Với Đức, việc dựng lên một kế hoạch công phu và tốn kém như vậy chỉ để có được tình yêu của bạn gái có lẽ là nước đi cuối cùng của kẻ si tình. Cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, Đức bảo mình đang kinh doanh bất động sản và chứng khoán nên cũng có chút vốn liếng. Trong quá trình chinh phục chị T, Đức cũng nhiều lần thể hiện tình cảm, độ chịu chơi, chịu chi, nhưng kết quả vẫn là con số không. Trong lúc buồn chán vì cuộc tình bế tắc, Đức tâm sự với Miều là bạn chơi game trên mạng để tìm hướng giải quyết. Và rồi kế hoạch được dựng lên rất kín kẽ, Đức đã tính toán đến nhiều phương án để chị T tin rằng mình bị bắt cóc thật.

Ngay từ khi bắt cóc chị T, Đức luôn có mặt tại hiện trường và âm thầm chỉ đạo Miều cùng các đối tượng khác thực hiện các hành vi đe dọa nạn nhân. Thậm chí, Đức còn tạo bằng chứng ngoại phạm bằng cách chụp sẵn ảnh đang ở chỗ làm việc để gửi cho chị T khi chị nhắn tin, gọi điện cầu cứu.

Sau khi mang tiền và tài sản đến chuộc bạn gái, Đức còn đưa chị T về nhà để nói chuyện, ổn định tâm lý. Khi kể lại việc mình bị bắt giữ, chị T có nói với Đức là nhớ được biển số xe của nhóm bắt cóc nên muốn trình báo cơ quan công an. Thế nhưng, Đức lại nói rằng mình có quen biết nên sẽ trực tiếp nhờ công an tìm nhanh hơn. Chính quá trình nói chuyện và đánh giá lại sự việc, chị T đã nghi ngờ Đức tại sao mất số tiền lớn như vậy mà không thấy phản ứng bất thường. Nhiều khả năng chính Đức là người đã tham gia vào việc này, vì vậy chị đã đến cơ quan công an trình báo.

Trong vụ việc này, bản thân Đức cũng bị Miều và các đối tượng chiếm đoạt số tiền và tài sản có giá trị. Thế nhưng, bằng những việc làm vi phạm của mình, Đức vẫn phải chịu xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Bởi vậy, tình yêu nên xuất phát từ sự đồng thuận, chân thành chứ không thể có được bằng mọi thủ đoạn.

