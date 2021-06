Mặc quần áo giả gái để cướp giật tài sản

Chủ Nhật, ngày 20/06/2021 22:39 PM (GMT+7)

Mặc quần áo, đeo khẩu trang dành cho phụ nữ, đối tượng đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản và trộm cắp trên địa bàn huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận giữa mùa COVID

Thời gian qua trên địa bàn huyện Phú Quý, Bình Thuận thường xảy ra liên tiếp các vụ trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản, gây hoang mang trong dư luận.

Hành vi và thủ đoạn trong các vụ án được cho là do cùng một đối tượng gây ra.

Theo mô tả của một số người dân, đối tượng mặc quần áo, đeo khẩu trang phụ nữ nhưng trông giống đàn ông.

Trước tình hình đó, Công an huyện Phú Quý đã khẩn trương xác minh, sàng lọc đối tượng để điều tra làm rõ.

Đối tượng Tạ Văn Khuê, bị bắt giữ khi cải trang để đi trộm cướp

Khoảng 1h30 ngày 20/6, lực lượng trinh sát hình sự Công an huyện Phú Quý phối hợp Công an xã Tam Thanh tuần tra tại khu dân cư thuộc thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, phát hiện một đối tượng có nhiều nghi vấn có nhiều đặc điểm giống những gì người dân đã mô tả, mặc quần áo, khẩu trang phụ nữ, đã liên tiếp thực hiện các vụ cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản trên địa bàn, đang lén lút quan sát các nhà dân nên đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ, đưa về Công an xã Tam Thanh để làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Tạ Văn Khuê, sinh năm 1984, trú tại thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý.

Từ đầu năm đến nay, Khuê đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm và 5 vụ cướp giật tài sản, gồm điện thoại, dây chuyền và tiền. Mới nhất là vụ xảy ra vào ngày 19/6. Khuê đã giật một sợi dây chuyền 18k của bà Phạm Thị Diền, SN 1971. Sau đó Khuê đã nhờ người quen đem bán với giá 5,2 triệu đồng lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Công an huyện Phú Quý đã thu hồi được một số tang vật liên quan đến hành vi phạm tội của Tạ Văn Khuê.

Qua đây, Công an huyện Phú Quý cũng thông báo, ai từng là nạn nhân của Khuê thì nhanh chóng tới Công an huyện trình báo nhận lại tài sản.

Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Gia-gai-de-trom-cuop-giat-tai-san-646585/Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Gia-gai-de-trom-cuop-giat-tai-san-646585/