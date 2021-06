5 năm giả danh sĩ quan Tổng cục II Quân đội để đi... "tán gái" cho oai

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp bắt giữ thanh niên giả danh sỹ quan Tổng cục II Quân đội để đi "tán gái" cho oai.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh lấy lời khai đối tượng giả danh sỹ quan Quân đội

Chiều 20/6, cơ quan chức năng TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã tiến hành xử phạt hành chính đối tượng Trần Văn Hiếu (SN 1989, trú tại tỉnh Bắc Giang) về hành vi giả danh sĩ quan gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của Quân đội.

Trước đó, ngày 17/6, tại khu vực bến xe Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh), Đoàn an ninh 4 - Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một thanh niên đang mặc quân phục dã chiến Quân đội, đeo quân hàm Thiếu tá, mang biển tên Trần Văn Hiếu có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra hành chính, người thanh niên này không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào có liên quan chứng minh bản thân là sĩ quan Quân đội, do đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu người này về trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh để làm việc.

Tại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân tỉnh Quảng Ninh, thanh niên này khai nhận tên là Trần Văn Hiếu (SN 1989, quê ở xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, hiện đang trú tại tỉnh Bắc Giang).

Từ năm 2016, Hiếu mua quân phục, quân hàm, biển tên, mũ kê pi, dây thắt lưng từ một số cửa hàng bán quân trang tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và lên mạng đặt làm giấy chứng minh sĩ quan giả sỹ quan Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Hiếu thường xuyên mặc bộ quân phục đeo quân hàm Đại úy, Thiếu tá và sử dụng ảnh giấy chứng minh sĩ quan giả để đi… tán gái cho oai.

Với thủ đoạn này, Hiếu đã tán tỉnh được không ít phụ nữ tại một số địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình…

Chân dung sỹ quan Quân đội "rởm" Trần Văn Hiếu

Theo một cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, thì hành vi nêu trên của Trần Văn Hiếu chưa cấu thành tội phạm do không xác minh được việc thanh niên này lợi dụng danh nghĩa sỹ quan Quân đội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, do vậy, đơn vị đã bàn giao cho cơ quan chức năng TP Hạ Long xử phạt hành chính và yêu cầu không được tái phạm.

