Ly kỳ hành trình bắt nhóm cướp xe nữ lao công ở Hà Nội

Thứ Bảy, ngày 14/08/2021 10:00 AM (GMT+7)

Nhóm nghi phạm không để lại bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường, dữ liệu duy nhất của vụ án là đoạn video trích từ camera an ninh của 1 cửa hàng.

Để khám phá, bắt giữ được nhóm đối tượng cướp xe máy của nữ lao công ở Đại Mỗ trong đêm, 60 cán bộ, chiến sĩ Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã tập trung điều tra, truy xét không ngừng nghỉ. Sau hai ngày, toàn bộ nhóm cướp đã sa lưới.

Đại diện Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) trao tặng chiếc xe máy cho nữ lao công Lê Thị Trâm

Giây phút hoảng loạn của nữ lao công nghèo

Sáng 3/8, trong lúc theo chân lực lượng tuần tra kiểm soát đi làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, PV Báo Giao thông tình cờ nghe được câu chuyện một nữ lao công bị cướp xe máy khi đang dọn rác trong đêm.

Cùng thời điểm, trên mạng xã hội xuất hiện clip nữ lao công bị nhóm cướp đe dọa lấy xe máy, chị quỳ khóc rất thương tâm.

Nạn nhân sau đó được xác định là chị Lê Thị Trâm (SN 1982, nhân viên Tổ Môi trường Đại Mỗ, Chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội).

Trưa cùng ngày, khi PV liên lạc qua điện thoại, chị Trâm xác nhận mình là nữ lao công bị cướp. Lúc đó, giọng chị vẫn nghẹn ngào, vừa hoảng sợ, vừa ấm ức.

Chị Trâm kể, như thường lệ, khoảng 1h30 sáng cùng ngày, chị đi gom rác trên đường Đại Mỗ. Lúc này, có 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy vọt tới, quát to và nhanh chóng áp sát chị.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, chị lạnh người khi thấy một thanh kiếm gí thẳng vào ngực, người cầm kiếm quát “xuống xe”, đồng thời giật luôn chìa khoá xe máy của chị.

“Khi đó tôi sợ quá ngồi sụp xuống, khóc van xin nhưng nhóm này lập tức cướp xe của tôi phóng về phía quận Hà Đông”, chị Trâm nhớ lại.

Bị cướp mất chiếc xe máy, chỉ còn lại một mình trên đường vắng, chị Trâm cố gắng đẩy nốt chiếc xe rác về bãi tập kết rồi lủi thủi đi bộ vào Công an phường Đại Mỗ trình báo.

Trong căn phòng trọ xập xệ, chị Trâm bật khóc. Dù giây phút hoảng sợ đã dần qua, nhưng việc mất chiếc xe máy - tài sản lớn nhất của hai vợ chồng, khiến chị lo lắng không biết lấy gì để vợ chồng đi lại, mưu sinh.

Nhà nghèo, vợ chồng chị từ huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá ra Hà Nội, thuê nhà trọ ở Mỹ Đình sinh sống. Chị Trâm xin làm công nhân môi trường, thường làm ca tối; chồng chị làm thợ xây, làm ban ngày.

Họ chia nhau chiếc xe máy duy nhất đi lại và chia nhau thời gian chăm sóc con nhỏ, cố gắng làm lụng duy trì cuộc sống của ba người ở Thủ đô và dành dụm gửi tiền về quê nuôi con lớn đang gửi ông bà.

Quyết tâm truy bắt nhóm cướp

Các đối tượng trong vụ cướp đều còn rất trẻ nhưng đã sớm chơi bời lêu lổng

Dáng điệu run rẩy của nữ lao công gầy nhỏ cùng hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tái đi vì sợ khi đến trình báo, khiến những chiến sỹ, cán bộ công an trực chốt hôm đó đều xót xa thương cảm.

9 cảnh sát trực đêm của Công an phường Đại Mỗ và Công an quận Nam Từ Liêm lập tức đến hiện trường.

Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm chia sẻ, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cướp, dù đang thời điểm giãn cách xã hội, lực lượng công an phải tăng cường tham gia công tác phòng chống dịch, nhưng Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự thành phố huy động 60 cán bộ, chiến sĩ tập trung điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây án.

“Quá trình điều tra gặp không ít khó khăn vì thời điểm xảy ra vụ án vào đêm tối, lại đang giãn cách xã hội nên các nhà đều đóng cửa, không có ai qua lại đường vào thời điểm ấy. Nạn nhân cũng không nhận dạng được nhóm cướp...”, Trung tá Cường kể.

Nhóm nghi phạm không để lại bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường. Dữ liệu duy nhất là đoạn video ghi lại cảnh và tiếng nói của nhóm cướp được trích xuất từ camera an ninh của cửa hàng thuốc tây đối diện, song hình ảnh mờ, không rõ mặt nghi phạm, không ghi được biển số xe máy. Nhóm cướp thì đeo khẩu trang, đi xe không biển số.

Các trinh sát đã họp bàn, chia thành nhiều tổ lần theo vệt xe chạy. Dữ liệu từ hàng trăm camera an ninh dọc đường 70, QL6, vòng sang Vạn Phúc, Hà Đông, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng được các trinh sát xem kỹ từng chi tiết.

Đường bỏ chạy của nhóm cướp đang dần lộ diện thì đột nhiên mất dấu tại đường Trường Chinh. Cảnh sát lại tiếp tục trích xuất hàng trăm camera theo ba hướng khác nhau để lần manh mối.

Sau một ngày đêm truy vết từ những manh mối “mờ”, trinh sát phát hiện điểm đầu và cuối của nhóm nghi phạm đều từ Lạc Trung, Hai Bà Trưng. Trùng khớp là một camera của cây xăng gần đó ghi lại cảnh nhóm này đi đổ xăng trước khi gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 5/8, lực lượng cảnh sát hình sự đã bất ngờ ập vào nhà riêng của Bùi Quý Dương (SN 2003) ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai.

Cùng với những chứng cứ không thể chối cãi, Dương đã khai nhận hành vi phạm tội, từ đó 6 đối tượng tham gia vụ cướp đều bị bắt giữ gồm: Lê Minh Khánh (SN 2002, trú tại quận Hai Bà Trưng), Bùi Quý Dương, Trịnh Minh Hiếu (SN 2002, ở quận Thanh Xuân), Trương Thiên Bình (SN 2003, trú tại quận Long Biên), Lê Thuỳ Trang (SN 2004, trú quận Hoàng Mai) và Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, trú quận Đống Đa).

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận, tối 2/8, bạn của Dương tên Trang ngồi uống nước tại khu vực Đại La thì bị Công an phường Thanh Lương đưa về trụ sở làm việc vì vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Trang gọi điện nhờ Dương, Khánh lên Công an phường Thanh Lương để giúp đỡ. Sau khi đến Công an phường Thanh Lương, Dương gặp Hiếu, Khánh, Bình.

Sau khi làm việc tại Công an phường Thanh Lương, trên đường đi về, Khánh, Bình, Hiếu rủ Dương đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Các đối tượng lấy 2 thanh kiếm bọc vào áo, sau đó phát hiện nữ lao công đang dọn vệ sinh môi trường một mình trong đêm và tiến hành cướp xe của nạn nhân.

Trưa cùng ngày, sau khi theo dõi thông tin về vụ cướp tài sản trên mạng xã hội, Hoàng và Trang đã xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp xe máy của nữ lao công là nhóm của Khánh, Bình, Hiếu và Dương.

Sau đó, Khánh cũng gặp Hoàng kể lại vụ cướp. Cả nhóm đã cùng nhau bàn bạc việc tiêu thụ chiếc xe nhưng không bán được nên đã đem đến để ở khu vực phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Trung tá Cường cho biết, 6 nghi phạm đều thuộc thành phần lêu lổng, nghiện game, thường xuyên tụ tập đua xe, trộm cắp lấy tiền tiêu xài, thiếu sự quan tâm từ gia đình.

Khánh có hoàn cảnh khá éo le, bố đã mất, mẹ bỏ đi. Khánh sống với bà nội từ bé ở phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng và sớm bỏ học, sống lang thang, thỉnh thoảng mới về nhà. Khánh mới ra tù hôm 15/6 sau khi thụ án 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiếu từng không đủ điểm để thi tốt nghiệp THPT nên đã vào trường bổ túc, rồi tiếp tục học nội trú ở một trường chuyên đào tạo võ thuật. Còn Dương sinh ra trong gia đình công chức nhưng bỏ học từ lớp 10.

Với hành vi trên, Khánh, Bình, Hiếu, Dương bị khởi tố về tội “Cướp tài sản”. Hai bị can khác bị khởi tố lần lượt tội “Không tố giác tội phạm” và “Che giấu tội phạm”.

Ngày 3/8, khi tiếp nhận thông tin vụ cướp, bên cạnh việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm nhóm cướp, các cán bộ, chiến sỹ Công an quận Nam Từ Liêm đã tự nguyện quyên góp tiền lương để mua 1 chiếc xe máy mới tặng chị Trâm. Câu chuyện nữ lao công bị cướp xe máy đã gây xúc động cộng đồng mạng. Tới sáng 5/8, chị Trâm đã nhận được 5 chiếc xe máy do các nhà hảo tâm trao tặng. Chị Trâm chỉ giữ lại chiếc xe máy Công an quận Nam Từ Liêm tặng. 4 chiếc xe còn lại, chị đã tặng cho 4 đồng nghiệp cùng hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/ly-ky-hanh-trinh-bat-nhom-cuop-xe-nu-lao-cong-o-ha-noi-d520396.htmlNguồn: https://www.baogiaothong.vn/ly-ky-hanh-trinh-bat-nhom-cuop-xe-nu-lao-cong-o-ha-noi-d520396.html