Diễn biến mới vụ nữ lao công bị cướp xe máy lúc rạng sáng ở Hà Nội

Thứ Sáu, ngày 13/08/2021 14:37 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã thực hiện quy trình tố tụng và bắt giam 6 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng gây ra vụ cướp tài sản rạng sáng 3/8 bị bắt giữ.

Ngày 13/8, thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Che dấu tội phạm”.

Danh tính các đối tượng trực tiếp gây án là Lê Minh Khánh (SN 2002, trú tại quận Hai Bà Trưng), Bùi Quý Dương (SN 2003, trú tại quận Hoàng Mai), Trịnh Minh Hiếu (SN 2002, trú tại quận Thanh Xuân) và Trương Thiên Bình (SN 2003, trú tại quận Long Biên, Hà Nội).

Hai đối tượng có hành vi “Che dấu tội phạm” là Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, trú tại Đống Đa) và Lê Thùy Trang (SN 2004, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội).

Trước đó, tối 2/8, Dương, Hiếu đã cùng Khánh và Bình rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu sài cá nhân. Các đối tượng về nhà Khánh lấy 1 kiếm bọc vào áo, sau đó bàn nhau chọn khu vực tối, vắng người để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi đến khu vực trước cửa số nhà 223 đường Đại Mỗ, phát hiện chị lao công đang dọn vệ sinh môi trường, quan sát thấy vắng người, các đối tượng đã tiếp cập, cướp tài sản của chị lao công.

Bị hại trong vụ việc là chị Lê Thị Trâm (SN 1982) – công nhân môi trường thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội. Chị Trâm đã đến cơ quan công an trình báo ngay sau đó.

