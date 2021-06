Bi kịch của những đứa trẻ có cha mẹ sa chân vào ma túy

Thứ Ba, ngày 01/06/2021 19:00 PM (GMT+7)

Chia tay người chồng trước, Lương Thị Thu sống như vợ chồng với một người đàn ông khác.

Lương Thị Thu và Trương Văn Hạnh cùng bị tuyên mức án chung thân.

Mờ mắt vì đồng tiền công

Lương Thị Thu (trú xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Nghệ An) mới 32 tuổi nhưng đã trải qua 2 đời chồng và có 3 đứa con. Thu kể, do người chồng đầu có tính trăng hoa, cả hai không hợp nhau nữa nên quyết định ly hôn, hai đứa con sống với mẹ. Để có tiền mưu sinh và lo cho các con ăn học, Thu quyết định mở một quán ốc nhỏ để buôn bán. Cũng chính quán ốc này đã trở thành nơi gây phiền toái đối với Thu và đành kết thúc cuộc đời sau song sắt.

Sau một thời gian chia tay chồng, Thu quyết định đến với Vi Văn Hợi (trú cùng xã) nhưng họ chỉ về sống với nhau như vợ chồng chứ không cưới xin gì. Chưa được bao lâu thì Hợi bị bắt vì liên quan đến ma túy, lúc này Thu đang mang bầu đứa con chung của hai người. Sinh xong, Lương Thị Thu mở lại quán ốc để kiếm thu nhập nuôi 3 đứa con nhỏ.

Tháng 10-2020, người đàn ông tên Tổng (người Lào) đến quán rồi đặt vấn đề nhờ Thu tìm người mua ma túy, hứa sẽ trả 5 triệu đồng tiền công. Không chần chừ trước khoản tiền này, Thu gật đầu đồng ý. Đến tháng 12-2020, một người đàn ông nói giọng miền Nam, tự giới thiệu từ TP Hồ Chí Minh ra Nghệ An tìm mua ma túy, đặt vấn đề nhờ Thu mua “1 nước, 1 cơm” (tức 1 kg ma túy đá, 1 kg ketamin) với giá 250 triệu đồng, hứa trả 5 triệu đồng tiền công. Người này còn cho hay mình là “chiến hữu” của Hợi.

Sau khi có được số điện thoại của 2 vị khách lạ, Thu đã môi giới để hai người này gặp nhau thỏa thuận việc mua bán ma túy. Hai bên thống nhất và bên mua nhờ Thu tìm người đưa ma túy xuống ngã ba Yên Lý (huyện Diễn Châu, Nghệ An) với tiền công 20 triệu đồng, người này còn hứa sẽ cho Thu thêm 5 triệu đồng khi nhận được ma túy. Thu nhận lời và thuê Trương Văn Hạnh (1987, trú xã Châu Thôn) vận chuyển hàng với tiền công 20 triệu đồng. Sáng 11-12, khi Hạnh lên xe khách, cầm theo 2 gói ma túy đến điểm hẹn thì bị công an Nghệ An bắt giữ. Từ lời khai của Hạnh, Thu cũng bị bắt trong trường hợp khẩn cấp. Thu bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, còn bị cáo Trương Văn Hạnh bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bi kịch của những đứa trẻ vắng cha, thiếu mẹ

Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Thu và Hạnh về tội danh ma túy diễn ra vào cuối tháng 5-2021. Cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết “không biết ma túy bị pháp luật cấm”. Nhưng khi được vị chủ tọa phân tích về bài học nhãn tiền từ người “chồng hờ” Vi Văn Hợi, Thu mới cúi đầu im lặng và cho rằng do áp lực phải nuôi 3 đứa con nhỏ nên đã sa chân vào mua bán ma túy. Còn bị cáo Trương Văn Hạnh thì đổ lỗi cho hoàn cảnh bệnh tật, cần tiền mua thuốc chữa bệnh thận nên đã đồng ý vận chuyển ma túy. Hạnh khai do nhiều vợ lại đông con, bản thân lại đau ốm nên làm liều.

Thời điểm Thu bị bắt, đứa con thứ 3 của bị cáo mới hơn 1 tháng tuổi. Ngày mẹ hầu tòa, đứa bé mới khoảng 7 tháng tuổi. Sau hành trình dài theo mẹ xuống tòa án, thời tiết nắng nóng nên bé khóc gay gắt. Sau khi cho con bú rồi giao con cho người thân, Thu vào hầu tòa. Thu khai nhận, do hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi 3 đứa con dẫn đến việc phạm tội.

Nghe vị đại diện VKS luận tội và đề nghị mức án tù chung thân, Thu ngân ngấn nước mắt hỏi luật sư bào chữa cho mình rằng trong thời gian tại ngoại có được đi làm thuê để kiếm tiền nuôi các con không. Khi được nữ luật sư giải thích, Thu cứ ôm chặt lấy đứa con thơ, lặng lẽ khóc.

HĐXX nhận định, dù trong vụ án này bị cáo Lương Thị Thu tham gia mua bán ma túy với khối lượng lớn. Tuy nhiên, bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, đang nuôi con nhỏ... Tòa tuyên phạt Lương Thị Thu tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo Trương Văn Hạnh cũng bị tòa tuyên phạt tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bế con nhỏ trên tay, Lương Thị Thu lầm lũi ra về. Quãng thời gian tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ rồi cũng sẽ qua. Rồi đây 3 đứa con của Thu sẽ rơi vào cảnh vắng bóng cha và thiếu hơi mẹ. Không biết, tương lai những đứa trẻ sẽ ra sao khi cả cha mẹ chúng đều ngồi tù và đi biệt tích.

