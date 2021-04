Hotgirl ma túy Trà My: Sống... đạo lý, thích hóa thân thành phi tần mỹ nữ

Thứ Ba, ngày 20/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

Trà My - hotgirl ma túy luôn thể hiện mình bằng những hình ảnh thiện tâm hay những câu chuyện đạo lý.

Như đã phản ánh, mới đây, đoàn 2 - cục Phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội Biên phòng vừa bắt giữ 3 đối tượng cộm cán trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh miền Trung. Trong đó, Nguyễn Thị Trà My (SN 1997, trú thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) là "bóng hồng" của ông trùm đường dây.

Trà My vốn sắc sảo và xinh đẹp. Từ một cô sinh viên tỉnh lẻ, My nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống đô thị Đà thành. Sau khi quen biết và yêu Nguyễn Vũ Trọng (SN 1983, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) - ông trùm ma túy, My cũng theo Trọng dấn thân vào tội lỗi.

Trên facebook của mình, Trà My khiến bao người mê đắm bởi những bức ảnh đẹp trong bộ cổ phục phi tần thời xưa.

Hàng trăm, hàng ngàn lượt thích, bình luận ngợi khen cô gái này. Điều đáng tiếc, Trà My đã không giữ được mình mà trượt dài theo ma túy.

Trà My vốn học tốt nhưng sau khi vào cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng không lâu thì đã bỏ học. Chính cuộc sống nhàn nhã khi được Trọng cung phụng, bao nuôi đã khiến My phó mặc theo Trọng.

Có một điều đáng chú ý nữa là, hotgirl ma túy này thường rất hay nói chuyện đạo lý trên mạng xã hội. Có một dòng status Trà My ghi: "Còn trẻ khoẻ, còn tương lai sao không tự dùng chính bàn tay của mình đi mà sao phải dùng đến những thứ dơ bẩn ấy vậy ạ. Ở chỗ nào thì trả lại chỗ ấy cho người ta đi bạn ơi, còn sớm để bạn nhận ra trước khi nghiệp quật lại các bạn thì lúc đó cái giá mà các bạn phải trả là rất đắt".

Thực sự "nên tự dùng đôi bàn tay của mình", bởi "nghiệp quật" sẽ rất nhanh. Rất tiếc sau những câu đạo lý, chính Trà My lại dấn thân vào ma túy và phải trả giá.

