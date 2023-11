Lý do nam công nhân ở Bình Dương bị đồng nghiệp sát hại

Ngày 16-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Đồng Quang Thiện (35 tuổi, HKTT tại Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong khi làm việc, Thiện đã dùng dao đâm đồng nghiệp tử vong. Ảnh: LA

Nam công nhân ở Bình Dương bị đồng nghiệp sát hại là anh Phạm Thanh D (28 tuổi, HKTT tại An Giang).

Sau khi gây án, Thiện chạy về phòng trọ để lẩn trốn thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Thiện khai nguyên nhân sát hại đồng nghiệp là do ngày 15-11 trong khi làm việc tại công ty thì hai người xảy ra mâu thuẫn và định đánh nhau thì được các đồng nghiệp can ngăn nên hai người tiếp tục quay lại làm việc.

Tuy nhiên, do còn bực tức nên sau khi tan ca, Thiện đã thủ sẵn dao rồi sau đó ra tay đâm anh D.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án mạng. Ảnh: LA

Như PLO đã đưa tin, tối 15-11, anh D điều khiển xe máy chở theo người vợ và con nhỏ đi đến ngã tư giao nhau giữa đường D1 và N4, phường An Thạnh, TP Thuận An, Bình Dương.

Tại đây, gia đình nam công nhân vào một cửa hàng tạp hóa để mua đồ. Lúc này, Thiện cũng có mặt tại đây và hai người tiếp tục cãi nhau.

Trong lúc cãi nhau, hai người lao vào đánh nhau trước cửa hàng tạp hóa. Thiện rút dao thủ sẵn trong người đâm vào ngực anh D.

Dù anh D được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

