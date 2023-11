Một nam công nhân bị đâm chết khi vừa tan ca

Đến khuya 15-11, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường An Thạnh (TP Thuận An).

Rất đông người dân tập trung gần hiện trường để theo dõi vụ việc. Ảnh: LA

Nam công nhân bị đâm chết tên D (sinh năm 1995, HKTT tại An Giang). Hiện tại, lực lượng công an đã bắt được hung thủ gây án và đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày anh D điều khiển xe máy đi đến ngã tư giao nhau giữa đường D1 và N4 (phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Đến địa điểm trên anh D dừng lại đi vào một cửa hàng tạp hóa để mua đồ. Đúng lúc này một người đàn ông lao đến, dùng hung khí đâm vào người anh D.

Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: LA

Thấy vậy, mọi người hoảng hốt la lớn thì người đàn ông bỏ chạy. Anh D được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, người đàn ông bỏ chạy về phòng trọ gần đó lẩn trốn, nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Một số người dân cho biết, người đàn ông gây án là người quen với nạn nhân.

