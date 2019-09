Lời khai nữ phiên dịch giúp 5 người Trung Quốc dụ trẻ em làm clip sex

Ngày 18/9, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục tạm giữ 5 người Trung Quốc và một cô gái người Việt để điều tra hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Như đã đưa tin, trước đó, tối 14/9, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra ngôi nhà 4 tầng trên đường Lê Minh Trung, phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Trong ngôi nhà lúc này có 5 người Trung Quốc và 1 phụ nữ tên Sầm Thị Sen (24 tuổi, trú huyện Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai). Tại đây, lực lượng chức năng tìm thấy các thiết bị máy tính, ổ cứng có nhiều hình ảnh, clip đồi trụy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng người Trung Quốc gồm: Tưởng Đăng Quân (SN 1989), Trương Huệ Mẫn (SN 1981), Phương Tuấn Kiệt (SN 1986), Đới Hồng Hi (SN 1997), Lưu Tiểu Duy (SN 1999) và một người Việt Nam là Sầm Thị Sen (SN 1995, trú xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Nhóm người này khai thuê căn nhà trên ở trọ rồi lên mạng xã hội dụ dỗ các cô gái trẻ đến quan hệ tình dục hoặc diễn sex để họ quay clip.

Theo cơ quan điều tra, ban đầu Sen khai nhận quê ở tỉnh Sơn La, theo gia đình chuyển vào Gia Lai làm kinh tế mới. Sau khi tốt nghiệp PTTH, Sen xuống Đà Nẵng theo học chuyên ngành tiếng Trung. Ra trường, Sen làm phiên dịch cho một số công ty lữ hành.

Đối tượng Sầm Thị Sen. Ảnh công an cung cấp

Thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, Sen chuyển nơi làm việc rồi quen và yêu Trương Huệ Mẫn (Zhang Hui Min, quốc tịch Trung Quốc). Sau đó, Sen thuê một căn nhà ở quận Sơn Trà ở cùng bạn trai, hai người tính đến hôn nhân.

Công việc của Sen là phiên dịch cho bạn trai và nhóm người Trung Quốc, gồm: Phương Tuấn Kiệt (Fang Jun Jie, 33 tuổi), Tưởng Đăng Quân (Jiang Deng Jun, 30 tuổi), Lưu Tiểu Duy (Liu Xiao Wei, 20 tuổi), Đới Hồng Hi (Dai Hong Xi, 22 tuổi).

Sen khai biết việc làm của nhóm người trên là vi phạm pháp luật nhưng vì hám tiền và sợ bạn trai bỏ nên làm theo chỉ đạo của Mẫn. Sen theo lời Mẫn đã lên mạng xã hội đăng tin "tuyển dụng các cô gái trẻ làm việc nhẹ nhàng, mức lương cao". Tại căn nhà thuê ở quận Sơn Trà, nhóm này thuyết phục các cô gái trẻ quan hệ tình dục rồi quay lại cảnh sex. Nếu các cô gái đồng ý thì được họ trả 700.000 đồng-1 triệu đồng. Từ những clip sex nhóm này quay được, đã thu về rất nhiều tiền.

Đối tượng Trương Huệ Mẫn bị bắt.

Từ đó, nhóm của Sen nảy sinh ý định dụ các cô gái trẻ diễn nhiều tư thế kich dục khác nhau. Tư thế kích dục càng khó thì các cô gái được hưởng tiền công càng nhiều.

Sau khi quay xong các clip sex, nhóm người Trung Quốc lập các tài khoản trên mạng xã hội có chức năng chia sẻ hình ảnh, clip, livestream. Người xem clip này phải trả phí vào một tài khoản của nhóm này.

Các dụng cụ cơ quan công an thu giữ tại hiện trường.

Người xem có thể tặng quà, được quy đổi thành tiền để tán thưởng cô gái Việt livestream. Theo lời khai của nhóm người Trung Quốc, các clip livestream đồi trụy luôn đạt tỷ lệ xem cao nhất và mỗi video có thể thu hàng trăm triệu đồng.

Nhóm người Trung Quốc còn khai lý do trả lương cao cho D. là cô này có ngoại hình ưa nhìn và mới 15 tuổi. Những video livestream do cô gái 15 tuổi diễn thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi cùng lúc.