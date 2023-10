Lời kể của thanh niên tìm việc nhẹ lương cao bị lừa sang "Tam giác vàng"

Ngày 7-10, Lê Đức N (23 tuổi, ngụ xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại câu chuyện bị lừa vì tin lời giới thiệu việc nhẹ lương cao và hành trình trở về từ Tam giác vàng sau khi được sự giúp đỡ của lực lượng chức năng.

Từ lời giới thiệu trên mạng xã hội

Tốt nghiệp đại học nhưng chưa có việc làm, cuối tháng 9, N lên mạng xã hội Facebook tìm thông tin về việc làm. Lúc này, có những bài đăng giới thiệu công việc làm tại xưởng gỗ kèm những lời giới thiệu đầy hoa mỹ.

Công an Quảng Trị phối hợp cơ quan chức năng nước bạn Lào giải cứu N (áo xanh) thành công.

Tin là sự thật, N đã để lại số điện thoại dưới phần bình luận của bài đăng. Một ngày sau, có người lạ gọi điện thoại đến và bảo N ngay trong chiều 28-9 đến bến xe sẽ có xe đón lên thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa để làm việc.

"Những người này hứa làm công việc bốc vác tại xưởng gỗ. Họ nói cho em ứng tiền trước, thích ứng bao nhiêu thì do mình, họ thấy hợp lý là họ sẽ cho ứng, nhưng em cũng chưa ứng" - N nói.

Khi đến Lao Bảo, bảo N đến một khách sạn trên địa bàn nghỉ ngơi. N ở đây được khoảng 2 tiếng đồng hồ thì có một người gọi điện để đón N lên đường vào xưởng gỗ.

"Họ sử dụng xe máy chở em đi một đoạn là có đường đi vào rừng, vào rừng em nghĩ rằng họ dẫn đến xưởng gỗ nên em cũng đi theo, đi một đoạn thì gặp một người khác dẫn thêm ba người cùng đi như em. Sau đó, cả bốn người chúng em được lên xe bán tải và chở đi" - N nói.

Trong suốt chặng đường, N và những người đi cùng chủ yếu ngồi trên ô tô, chỉ xuống xe khi đi vệ sinh. Xe chạy đi trong suốt 2 ngày, vì thời gian đi quá lâu nên N mở định vị máy điện thoại và tá hỏa phát hiện xe đang đi đến khu vực Tam giác vàng.

Cuộc chạy trốn khỏi "Tam giác vàng"

Khi biết mình bị lừa, em nhắn tin báo với mẹ đang ở nhà. Mẹ của N hay tin con bị lừa nên đã liên hệ với cơ quan công an địa phương nhờ giúp đỡ. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp hỗ trợ.

Với sự hướng dẫn của Công an Quảng Trị, lúc xe dừng lại nghỉ chân gần khu vực Tam giác vàng, N thấy đây là cơ hội hiếm hoi nên đã bỏ chạy thục mạng.

"Em chạy được một đoạn thì có một người Lào giúp đỡ lấy xe máy chở đến một trụ sở công an, lúc này em trình báo lại sự việc và được các anh cho ở lại một khu nhà gần đơn vị" - N nói.

Thông tin với báo chí, Thượng tá Đỗ Duy Hải, Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh, cho biết sau khi nắm được thông tin đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh và cử Phòng An ninh đối ngoại và Phòng An ninh điều tra đi.

"Đơn vị báo cáo với Bộ Công an, Bộ Công an làm việc với Công an Lào, rồi tổ công tác qua bên đó, phối hợp với Công an Lào đưa nạn nhân về nước" - Thượng tá Hải nói.

Vượt quảng đường hơn 1.500km để đến vị trí N đang tạm ở, đồng thời làm các thủ tục để đưa N về lại Quảng Trị vào tối 5-10.

Khi về được nhà, N cho biết: "Đây là một bài học đối với em, giờ em đã hiểu rằng không có chuyện việc nhẹ lương cao nào ở đây cả".

Trước đó, vào ngày 3-10, sau khi nhận được thông tin trình báo của người dân, Công an TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cũng đã ngăn chặn kịp thời nhóm 10 người bị những kẻ xấu dụ dỗ sang Lào làm việc nhẹ lương cao.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]