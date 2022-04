Lật tẩy "Đạo Chích" chuyên đột nhập nhà dân trong đêm rồi biến mất sau khi gây án

Thứ Năm, ngày 28/04/2022 14:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an đã bắt giữ được gã đạo chích chuyên đột nhập, trộm cắp tài sản ở nhà dân trong đêm.

Nguyễn Văn Hai tại trụ sở công an.

Ngày 28/4, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an thị xã Nghi Sơn, Công an huyện Quảng Xương đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Hai (SN 1998, ở xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, chỉ tính từ đầu tháng 4/2022 đến nay, trên địa bàn huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn liên tiếp xảy ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của đối tượng là mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang, đeo găng tay, lợi dụng sơ hở của các nhà dân khi đi ngủ không khóa cửa hoặc khóa chắc chắn để đột nhập vào nhà bằng cách trèo tường vào, sau đó lục lọi, tìm kiếm điện thoại di động, tiền và các đồ vật có kích thước nhỏ nhưng có giá trị để trộm cắp. Thời điểm đối tượng gây án thường từ khoảng 1h - 4h sáng.

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định và bắt giữ "Đạo Chích" chuyên “ăn đêm” này khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nội. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Hai, hành nghề lao động tự do, đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 4/2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Văn Hai thường xuyên đi từ Hà Nam ra bến xe Nước ngầm - Hà Nội bắt xe khách về Thanh Hóa trong đêm để trộm cắp tài sản. Sau khi trộm cắp được tài sản, đối tượng lại đi xe khách từ Thanh Hóa ra Hà Nội để tẩu tán tài sản rồi quay về Hà Nam.

Trong quá trình di chuyển, đối tượng liên tục thay đổi lịch trình, lên và xuống nhiều chặng xe khách nhau. Tính đến khi bị bắt, Nguyễn Văn Hai đã gây ra khoảng 22 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và huyện Quảng Xương, Thanh Hoá.

Trong 2 ngày 13 và 15/4, Hai đã liên tiếp đột nhập vào 10 nhà dân trên địa bàn phường Hải An và Hải Châu, thị xã nghi Sơn, trộm cắp 15 điện thoại di động và 1,7 triệu đồng tiền mặt. Ngày 19/4, Nguyễn Văn Hai tiếp tục đột nhập vào 4 nhà dân trên địa bàn xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương trộm cắp 4 điện thoại di động và 3 triệu đồng.

Gần đây, Hai lại tiếp tục bắt xe khách vào Thanh Hóa. Chỉ trong một đêm, Hai đã đột nhập vào 7 nhà dân ở xã Ngọc Lĩnh và phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn để gây án. Toàn bộ số tài sản trộm cắp được, Hai mang ra Hà Nội và Hà Nam bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Nguồn: http://danviet.vn/lat-tay-dao-chich-chuyen-dot-nhap-nha-dan-trong-dem-roi-bien-mat-sau-khi-gay-a...Nguồn: http://danviet.vn/lat-tay-dao-chich-chuyen-dot-nhap-nha-dan-trong-dem-roi-bien-mat-sau-khi-gay-an-502022284143117879.htm