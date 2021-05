Kinh hoàng phát hiện bộ xương người trong ô tô cháy trơ khung ven đường

Thứ Năm, ngày 27/05/2021 19:47 PM (GMT+7)

Thấy ô tô cháy trơ khung nằm ven đường người dân đến kiểm tra thì tá hoả khi phát hiện trước ghế lái có bộ xương người.

Ô tô 4 chỗ cháy trơ khung

Ngày 27/5, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra vụ phát hiện bộ xương người trong ô tô bị cháy trơ khung trên đường Kênh Xáng AB thuộc xã Long Điền B, huyện Chợ Mới.

Thông tin ban đầu, vào 6h sáng cùng ngày, người dân đi làm trên đường Kênh Xáng AB thì phát hiện ô tô 4 chỗ cháy trơ khung. Khi đến kiểm tra thì tá hoả phát hiện ngay vị trí ghế ngồi của tài xế có một bộ xương, nghi là xương người. Ngay sau đó, người dân đã trình báo với cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Nhận tin báo, lực lượng công an huyện Chợ Mới phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua nhận định ban đầu, cơ quan chức năng nghi nạn nhân là ông T. T. N. (46 tuổi, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) là tài xế taxi ở huyện Chợ Mới.

