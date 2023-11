Khởi tố vụ án thanh niên chém chết cha và anh ruột

Ngày 8-11, một nguồn tin cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại xã Nhơn An, thị xã An Nhơn.

Hiện cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định sức khỏe tâm thần đối với Hồ Thanh Cường (34 tuổi, ngụ thôn Háo Đức, xã Nhơn An) để xem xét khởi tố bị can.

Đám tang người thân của Hồ Thanh Cường. Ảnh: THU DỊU

Như PLO thông tin, ngày 30-10, khi đang ở nhà, Hồ Thanh Cường dùng dao, rựa đâm, chém chết chavà anh ruột; chém mẹ ruột trọng thương.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Cường có tiền sử bệnh tâm thần, đã điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bình Định. Tháng 6-2023, Cường được xuất viện về nhà.

Sau khi xảy ra vụ án trên, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở LĐ-TB&XH rà soát tất cả các trường hợp bệnh nhân tâm thần điều trị ngoại trú trong cộng đồng để có biện pháp chăm sóc, quản lý, tránh các trường hợp đáng tiếc.

Trao đổi với PLO chiều 8-11, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết phía Sở đã phối hợp các địa phương rà soát các trường hợp người bệnh tâm thần điều trị ngoại trú trong cộng đồng trên địa bàn Bình Định. Sở LĐ-TB&XH sẽ báo cáo UBND tỉnh, đồng thời có phương án phối hợp quản lý, chăm sóc người bệnh tâm thần điều trị ngoại trú trong cộng đồng.

