Khởi tố người em sát hại anh trai

Ngày 24-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Văn Thoảng (SN 1993; ngụ xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Giết người".

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc em sát hại anh trai

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 8 giờ ngày 19-4, anh Bùi Văn Thoảng đến uống rượu tại nhà anh ruột là Bùi Văn Ch. (SN 1983; ngụ thôn Thành Công, xã Thành Long) với một số người.

Trong quá trình uống rượu, giữa anh Thoảng và anh Ch. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, nên sau khi uống rượu xong, Bùi Văn Thoảng về nhà lấy một con dao tự chế bằng kim loại quay lại nhà anh Ch..

Thấy anh Ch. đang nằm trên võng ở trước cổng nhà, Bùi Văn Thoảng đi đến cầm dao cứa cổ anh trai khiến nạn nhân bị trọng thương và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Khi biết anh trai tử vong, Bùi Văn Thoảng đã đến Công an xã Thành Long, huyện Thạch Thành để đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

