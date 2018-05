Khởi tố bổ sung, truy nã cựu Tổng giám đốc PVTex Vũ Đình Duy

Thứ Năm, ngày 31/05/2018 18:25 PM (GMT+7)

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung Vũ Đình Duy, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex) về tội "Nhận hối lộ", đồng thời phát lệnh truy nã ngày 31/5/2018.

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 238/C46(P12) ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 13/ANĐT-P4 ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đối với Vũ Đình Duy.

Sau khi xác minh, cơ quan điều tra kết luận bị can Vũ Đình Duy đã bỏ trốn.

Căn cứ Điều 36 và Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, ngày 31/5/2018, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra Quyết định số 67/ANĐT-P4: Truy nã đối với Vũ Đình Duy (SN 1975, tại Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex); Nơi cư trú: phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Cựu Tổng giám đốc PVTex Vũ Đình Duy. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an.

Tội danh bị khởi tố: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999 và “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, trốn ngày 22 tháng 10 năm 2016.

Cơ quan điều tra Bộ Công an thông báo: Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an; địa chỉ: số 3 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; điện thoại: 069.23.42431.