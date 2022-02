Khởi tố 2 anh em vì "tấn công" công an xã

Ngày 6/2, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo đó, vào hồi 16h30 ngày 4/2, trong quá trình tuần tra kiểm soát, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại địa bàn xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, Công an xã Pa Thơm phát hiện Quàng Văn Thương (SN 1990) điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, tháo ống xả, có biểu hiện sử dụng rượu bia, lạng lách, nẹt pô xe.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành mà lao thẳng xe vào tổ công tác.

Trong quá trình khống chế, đối tượng Quàng Văn Thương đã dùng gạch, đá chống trả lại lực lượng chức năng khiến đồng chí Lò Văn Trưởng, Trưởng Công an xã Pa Thơm bị thương tại vùng mắt.

Sau khi nghe tin em trai mình bị lực lượng chức năng bắt giữ, đối tượng Quàng Văn Dương là anh trai Quàng Văn Thương đã đến trụ sở Công an xã Pa Thơm chửi bới và sử dụng vũ lực để tấn công đồng chí Lò Văn Trưởng, Trưởng Công an xã và Đinh Văn Hùng, Phó Trưởng Công an xã nhằm giải cứu cho Thương.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế đối tượng và lập biên bản bắt giữ 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, cơ quan Công an xác định cả 2 đối tượng đều có nồng độ cồn trong hơi thở là trên 0,5 miligam/lít khí thở vượt quá mức quy định.

