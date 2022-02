Cuộc truy bắt thần tốc kẻ tấn công tài xế xe ôm dã man, cướp tài sản

Thiếu tiền mua ma túy, Lò Văn Nghĩa đã lên kế hoạch dụ tài xế xe ôm vào nơi vắng vẻ để tấn công, rồi ra tay cướp tài sản một cách táo tợn, manh động.

Vụ án nơi đoạn đường vắng

Theo hồ sơ vụ án, chiều muộn ngày 5/10/2020, Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) tiếp nhận tin báo về trường hợp, một người đàn ông bị tấn công gây thương tích nặng, bất tỉnh tại khu vực thôn 7, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên. Nạn nhân sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để cấp cứu.

Do nạn nhân bị bất tỉnh, nên không thể lấy được lời khai, khiến vụ án trong giai đoạn đầu gặp vô vàn khó khăn. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân là anh T.V.A (SN 1974, trú tại thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên). Anh A. vốn hành nghề xe ôm, hằng ngày thường hoạt động tại khu vực tổ dân phố My Điền, thị trấn Nếnh.

Các mối quan hệ xã hội của nạn nhân nhanh chóng được xác minh, nhằm giúp cho cơ quan điều tra có những nhận định chính xác nhất. Được biết, sau khi bị đánh bất tỉnh, chiếc xe máy của anh A. đã "không cánh mà bay" khỏi hiện trường. Từ những dấu vết thu thập được, công an xác định đây là vụ cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau đó, Công an huyện Việt Yên đã phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh Bắc Giang khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Kẻ thủ ác sa lưới

Trao đổi với PV, lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Việt Yên cho biết: Do vụ án xảy ra nơi vắng người qua lại, nạn nhân lại rơi vào tình trạng bất tỉnh, nên công tác điều tra gặp khá nhiều khó khăn. Nếu để vụ án kéo dài, hung thủ sẽ có thời gian cao chạy xa bay. Với tinh thần quyết tâm cao độ, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 7/10, Công an huyện Việt Yên đã xác định được đối tượng nghi vấn gây ra vụ án trên là Lò Văn Nghĩa (SN 1994, trú tại thôn Phiêng Diễm, xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu).

Qua xác minh, Nghĩa là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, không nghề nghiệp ổn định.Tại Bắc Giang, đối tượng này thuê trọ tại tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh. Khi lực lượng công an đến khu trọ thì đối tượng đã bỏ trốn.

Chân dung đối tượng Lò Văn Nghĩa. Ảnh:CA

Lập tức Ban chuyên án cử nhiều mũi trinh sát tỏa đi các tỉnh thành như Quảng Ninh, Thái Nguyên… để truy đuổi đối tượng. Mặt khác, một tổ công tác lên đường đi Lai Châu để lần theo manh mối Lò Văn Nghĩa.

Tới ngày 8/10, theo nguồn tin trinh sát báo về, đối tượng Lò Văn Nghĩa đang lẩn trốn tại TP Lai Châu. Ban chuyên án đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tại tỉnh Lai Châu bắt giữ thành công đối tượng. Bước đầu tại cơ quan điều tra, Nghĩa thừa nhận gây ra vụ cướp tài sản trên đồng thời có ý định giết chết nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai thuê trọ tại tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh. Do cần tiền mua ma túy để sử dụng nên Nghĩa đã lên kế hoạch cướp tài sản. Tối 5/10, Nghĩa thuê anh V.A chở xe ôm theo đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang hướng lên TP.Bắc Giang. Đến đoạn đường vắng thuộc thôn 7, Nghĩa khống chế, đánh nạn nhân bất tỉnh rồi lấy xe máy, điện thoại di động iPhone và gần 2 triệu đồng của nạn nhân. Trên đường tẩu thoát, Lò Văn Nghĩa vứt xe máy dọc đường rồi bán điện thoại, trốn về quê.

Với chiến công đã lập được, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã trao tặng giấy khen và trao thưởng cho Công an huyện Việt Yên số tiền 10 triệu đồng.

