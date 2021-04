Kẻ hiếp dâm bé gái 2 tuổi từng có án về cùng tội danh

Thứ Ba, ngày 20/04/2021 11:40 AM (GMT+7)

Ban Giám đốc Công an Bình Thuận đã thưởng nóng lực lượng truy bắt nhanh thủ phạm.

Nguyễn Quốc Lâm lúc mới bị bắt

Ngày 20-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Quốc Lâm về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Như PLO đã thông tin, ngày 17-4, bà H mẹ cháu Đ.V (sinh tháng 2-2019) đến nhà vợ chồng Nguyễn Quốc Lâm ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong để đón con thì phát hiện Lâm đang có hành vi giao cấu với cháu V.

Đến tối 18-4, các trinh sát bắt giữ Lâm tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM. Thời điểm bị bắt, công an phát hiện Lâm viết sẵn thư tuyệt mệnh và một số thuốc ngủ.

Lâm khai đang chuẩn bị đi Phú Quốc để tìm cách sang Campuchia để lẩn trốn.

Theo Cơ quan điều tra, Lâm từng có tiền án vào năm 2013 về tội hiếp dâm.

Được biết, mẹ bé Đ.V không nhà, làm mướn nhiều nơi nên thường gởi con gái nhỏ ở nhà vợ chồng Lâm.

Rạng sáng 17-4, sau khi làm đêm về, bà đến nhà vợ chồng Lâm nhưng không dám vào thăm con vì sợ mất giấc ngủ mọi người.

Khi bà đang ngả lưng ngoài hè thì nghe tiếng khóc thét của con gái, bà đã đạp cửa xông vào và đổ gục khi thấy đứa con gái bé bỏng của mình đang bị kẻ đồi bại xâm hại.

Đại tá Phạm Thật thưởng nóng lực lượng truy bắt. Ảnh Như Ý

Đại tá Phạm Thật, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng cho Công an huyện Tuy Phong về thành tích truy bắt nhanh thủ phạm sau một ngày gây án.

