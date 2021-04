Kẻ xâm hại bé gái 2 tuổi định trốn ra nước ngoài thì bị bắt

Thứ Hai, ngày 19/04/2021 20:00 PM (GMT+7)

Kẻ hiếp dâm đã chuẩn bị rời TP.HCM trốn sang Campuchia và viết sẵn lá thư tuyệt mệnh.

Ngày 19-4, nguồn tin của PLO cho biết, Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Lâm (38 tuổi) khi Lâm đang lẩn trốn tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Lâm khi bị bắt. Ảnh: PN

Trước đó, vào khoảng 5h30 ngày 17-4, bà H. mẹ cháu Đ.V (sinh tháng 2-2019) đến nhà ông Lâm để đón con thì phát hiện ông Lâm đang có hành vi giao cấu với cháu V.

Sau khi bị phát hiện, Lâm và vợ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay sau đó, bà H. đã đến cơ quan công an trình báo.

Đến trưa 18-4, vợ Lâm đến cơ quan công an trình diện và khai do bé V. được mẹ gửi ngủ ở nhà, nửa đêm nghe tiếng bé V. khóc thét nên thức dậy thì thấy chồng đang nằm đè lên người bé V. nên xô chồng ra, lúc này mẹ bé V. cũng vừa tới nơi và phát hiện.

Do Lâm đã bỏ trốn nên Công an huyện Tuy Phong đã tổ chức lực lượng truy xét ở nhiều địa phương và bắt khẩn cấp Lâm tại TP.HCM vào tối 18-4.

Thời điểm bị bắt, khám xét người Lâm, phát hiện một lá thư thư tuyệt mệnh. Làm việc tại cơ quan công an, bước đầu Lâm đã khai nhận hành vi xâm hại bé V. Hiện Công an huyện Tuy Phong đang tích cực phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận đấu tranh làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Riêng bé V. bị xâm hại tổn thương rất nghiêm trọng.

Được biết, do không nhà, làm mướn nhiều nơi nên bà H. thường gửi con ở nhà vợ chồng Lâm.

