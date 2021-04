2 thiếu nữ bị 2 bạn trai mới quen hiếp dâm trong nhà nghỉ

Thứ Tư, ngày 14/04/2021 16:27 PM (GMT+7)

Sau khi gọi cho bạn trai mới quen qua mạng đón, chị M và cháu T đã bị Trường và Hoàn đưa vào nhà nghỉ và thực hiện hành vi quan hệ trái ý muốn.

Đỗ Văn Trường (áo trắng) và Hoàng Văn Hoàn tại trụ sở công an

Ngày 14/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Yên Dũng vừa chuyển hồ sơ vụ việc Hiếp dâm sang Công an huyện Việt Yên để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận đơn tố giác của gia đình chị V.T.M (hơn 17 tuổi, trú huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) về việc chị M. và cháu N.T.T (hơn 15 tuổi, trú huyện Yên Dũng) bị hai đối tượng nam giới quan hệ tình dục ngoài ý muốn.

Nhận tin báo, Công an huyện Yên Dũng đã xác định 2 đối tượng có hành vi Hiếp dâm trong đơn tố giác của chị M là Đỗ Văn Trường (SN 1991) và Hoàng Văn Hoàn (SN 1998, đều ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng).

Tại cơ quan công an, Trường và Hoàn khai nhận, Trường có quen chị M qua facebook. Tối 12/4, Trường và Hoàn cùng chị M và cháu T đi ăn uống cùng nhau. Khi chị M. về phòng trọ thì xảy ra cãi nhau với bạn cùng phòng nên gọi Trường, Hoàn đến đón mình và cháu T.

Rạng sáng 13/4, sau khi đón chị M và cháu T., Trường và Hoàn đã quan hệ tình dục trái ý muốn với 2 thiếu nữ tại một nhà nghỉ ở thôn 7, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

