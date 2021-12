Kẻ giấu mặt và người đàn ông mất tích: Bao tải dưới mương nước

Thứ Hai, ngày 06/12/2021 19:00 PM (GMT+7)

Ông C hành nghề xe ôm ở Gia Bình đã được nhiều năm. Một ngày giữa tháng 3/2020 ông này đột ngột biến mất sau khi đi làm. Gia đình, công an vào cuộc truy tìm, tuy nhiên bóng dáng ông C vẫn như "tăm cá". Hơn 10 ngày sau, ở con mương cách huyện Gia Bình khá xa, người dân phát hiện ra một thi thể bị nhét trong bao tải, mở ra một vụ án kỳ lạ.

Mất tích

Một ngày giữa tháng 3/2020, Công an huyện Gia Bình tiếp người phụ nữ với khuôn mặt hớt hải, lo lắng. Bà trình bày, người thân của mình là ông Nguyễn Văn C (SN 1972, trú tại Gia Bình, Bắc Ninh) đã đi khỏi nhà hơn 1 ngày mà chưa thấy về.

Qua khai thác thông tin, Công an huyện Gia Bình được biết ông C hành nghề xe ôm. Hằng ngày, ông vẫn đứng đón khách tại trung tâm huyện Gia Bình. Việc ông C về muộn không lạ, tuy nhiên đi qua đêm, hơn 1 ngày không liên hệ được lại là điều vô cùng bất thường.

Gia đình ông C cung cấp thêm, ông này vốn có tiền sử bệnh động kinh. Chi tiết này khiến lực lượng công an lo lắng. Rất có thể, trong quá trình đi lại, căn bệnh tái phát dẫn tới những nguy hiểm về tính mạng người đàn ông này.

Một tổ trinh sát của Công an huyện Gia Bình được cử đi tìm kiếm. Các anh rà soát toàn bộ khu vực ông C hay đứng bắt khách. Thế nhưng không thu được kết quả. Bản thân ông C là người ít quan hệ bạn bè, vì vậy chẳng mấy ai biết ông C ở đâu, làm gì.

Quá trình rà soát, các trinh sát Công an huyện Gia Bình tiến hành trích xuất camera ở những điểm nghi vấn. Từ đây, các anh thu được hình ảnh vào ngày 13/3/2020 của ông C.

Những hình ảnh này cho thấy, trước khi được cho là mất tích, ông C có nhận chở 1 người đàn ông dáng gầy, dong dỏng, mặt đeo khẩu trang kín. Tất cả chỉ có vậy, người thanh niên này là ai, thuê ông C chở đi đâu thì không hề có tin tức.

Suốt nhiều ngày, việc ông C biến mất bí ẩn vẫn là một ẩn số chưa có lời giải.

Xác người dưới mương

Công an huyện Gia Bình đã tăng cường lực lượng để tìm hiểu về việc ông C đột ngột mất tích. Bản ảnh của người thanh niên được cho là đã đi chuyến xe "cuối cùng" của ông C được các trinh sát đưa ra cho người dân nhận diện. Ban đầu, các trinh sát chỉ nghĩ rằng, việc tìm ra người đàn ông này đơn giản là để làm rõ những chi tiết về chuyến đi trước khi ông C "biến mất".

Nhiều ngày dò hỏi, xác minh nhưng tất cả người được tiếp cận đều lắc đầu. Họ chẳng biết người trong ảnh là ai, ở đâu. Mọi manh mối về thanh niên ấy dường như "không hề tồn tại".

Hơn 10 ngày, việc truy tìm tung tích ông C vẫn dậm chân tại chỗ. Một ngày cuối tháng 3/2020, Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) nhận đươc tin báo tại khu vực đường tầu gần khu vực Chùa Dận có một thi thể nằm dưới mương nước.

Khu vực này vốn vắng vẻ, là nơi các đối tượng nghiện ma túy ưa thích. Trước đây, cũng đã từng có con nghiện sốc thuốc và tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Tuy nhiên, khi có mặt tại hiện trường, Công an thị xã Từ Sơn đã loại bỏ ngay giả thuyết nạn nhân là con nghiện chết do chơi ma túy.

Thi thể được xác định là nam giới, khi tìm thấy, có một bao tải dứa trùm kín từ đầu xuống tới bụng. Nếu là tử vong vì ma túy, chắc chắn nạn nhân không thể tự trùm bao tải lên người.

Tiến hành khám nghiệm, bác sỹ pháp y cho biết người nạn nhân có rất nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Trên đầu thi thể cũng có vết bầm, nhưng không ảnh hưởng tới sọ não.

Như vậy đã rõ, đây là vụ án giết người, nạn nhân đã bị đâm nhiều nhát vào cơ thể. Hung thủ sau khi ra tay đã dùng bao tải dứa bọc lại, đẩy xuống mương nước hòng che giấu, phi tang.

Truy xét

Thi thể người đàn ông chết bên mương nước đã ở giai đoạn phân hủy rất mạnh nên không thể nhận dạng bằng mắt thường. Xung quanh hiện trường các trinh sát không thu được dấu vết nào giúp ích cho việc tìm ra tung tích nạn nhân.

Rất cẩn trọng, các giám định viên Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, dù đang phân hủy nhưng nạn nhân vẫn còn 3 ngón tay có thể xác định dấu vân tay. Cùng thời điểm này, đặc điểm của nạn nhân cũng được thông báo cho công an toàn tỉnh Bắc Ninh, các tỉnh lân cận để phối hợp truy tìm.

Cuối cùng, từ kết quả giám định vân tay và báo cáo của Công an huyện Gia Bình, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định được, nạn nhân là ông Nguyễn Văn C, người hành nghề xe ôm đã mất tích hơn 10 ngày trước đó.

Việc xác định được nhân thân nạn nhân dẫn đến 1 nhận định quan trọng. Thời điểm ông C được phát hiện, toàn bộ tài sản của ông này đã biến mất. Đây là dấu hiệu của vụ án giết người để cướp tài sản.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không liên quan tới vụ án)

Thế nhưng, nghi phạm là ai? Là khách đi xe, là người có quen biết với nạn nhân hay chỉ mà một kẻ lang thang vô tình gặp nạn nhân và gây án? Tất cả những câu hỏi đó phải được giải mã trong thời gian sớm nhất.

Công an huyện Gia Bình lập tức báo cáo về tình tiết người đang ông bí ẩn bắt xe của ông C vào đúng ngày nạn nhân mất tích lên Công an tỉnh Bắc Ninh. Những hình ảnh thu được từ camera ven đường cho thấy, rất có thể người thanh niên kia liên quan trực tiếp đến vụ án.

Quay lại thời điểm ông C được gia đình trinh báo mất tích. Khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Gia Bình đã thu được hình ảnh về người thanh niên đi xe với nạn nhân ngày 13/2/2020. Trong suốt nhiều ngày, các trinh sát đã rà soát toàn bộ các điềm nghi vấn với mong muốn xác định được lai lịch người thanh niên ấy nhưng không có kết quả.

Tất cả những người được hỏi đều cho biết chưa từng nhìn, hay gặp người có hình dáng giống như công an cung cấp. Có vẻ, đây là người từ nơi khác đến và dấu vết về anh ta rất mờ nhạt. Thế nhưng, với việc ông C được tìm thấy đã chết, người thanh niên này trở thành đầu mối quan trọng nhất, các trinh sát Công an Bắc Ninh sẽ buộc phải lần ra anh ta.

(Còn nữa)

