Kẻ giấu mặt và người đàn ông mất tích: Đoạn băng kinh hoàng

Thứ Ba, ngày 07/12/2021 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi xác định được nạn nhân đã bị sát hại để cướp tài sản ở Từ Sơn chính là ông C, một người lái xe ôm mất tích nhiều ngày trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã truy xuất các camera an ninh gần khu vực hiện trường. Từ đây, các anh thu được một đoạn băng mà nội dung khiến những người làm công tác phá án phải sốc.

Kẻ bịt mặt

Tại một nhà xưởng nằm đối diện hiện trường vụ án, các trinh sát Công an tình Bắc Ninh thu được một đoạn băng từ camera an ninh. Clip này ghi lại vào thời điểm ông C chở 1 nam thanh niên đi dọc con đường đất sát ray tầu hỏa.

Theo đó, khi đang đi, bất ngờ người thanh niên ngồi sau vùng lên đâm liên tiếp vào ngực, bụng ông C.

Khi cả hai người ngã xuống, gã đàn ông còn đâm thêm mấy nhát nữa. Lúc này ông C đã bất động. Gã khách lục lọi, lấy đồ đạc, tài sản của nạn nhân rồi lên xe máy bỏ đi.

Những đặc điểm của thanh niên này trùng khớp với nhận dạng của vị khách đã bắt xe ông C tại thị trấn Đông Bình (Gia Bình, Bắc Ninh). Như vậy đã rõ, gã thanh niên mà Công an huyện Gia Bình và Công an tỉnh Bắc Ninh đang truy tìm trước đó chính là kẻ đã sát hại ông C.

Hàng loạt đối tượng nằm trong tầm ngắm tại Gia Bình được gọi hỏi, khai thác thông tin, thế nhưng đều không thu được gì.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo lực lượng công an rà soát thật kỹ, với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", với quyết tâm phải tìm cho ra danh tính gã thanh niên bí ẩn kia.

Nhiều ngày trôi qua, tất cả những người dân được hỏi đều có cùng câu trả lời là không biết, chưa từng gặp ai như miêu tả của công an. Vụ án có lúc tưởng như đi vào ngõ cụt.

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Manh mối

Công tác rà soát, truy tìm đối tượng thanh niên bịt mặt vẫn diễn ra trên diện rộng tại Gia Bình. Sau nhiều ngày tích cực, các trinh sát đã gặp được 1 nhân chứng. Người đàn ông này quê ở Điện Biên, hiện đang làm thuê tại Gia Bình. Nhân chứng sau khi xem bức ảnh do công an cung cấp đã nói có biết thanh niên trên. Người này từng làm chung với nghi phạm một thời gian. Hiện tại, thanh niên đó đã nghỉ việc, đi đâu không ai nắm rõ.

Xác minh tại cơ sở sản xuất, các trinh sát được biết, nghi phạm có tên là Lò Văn Minh, quê ở huyện Điện Biên ( tỉnh Điện Biên). Trước đó, Minh đến xin việc tại xưởng, làm được khoảng nửa tháng, Minh xin nghỉ. Phía chủ thanh toán cho Minh 800 nghìn đồng. Kể từ đó, Minh biến mất "không dấu vết".

Công an tỉnh Bắc Ninh lập tức liên hệ với Công an tỉnh Điện Biên để xác minh đối tượng có tên như trên. Trong số hàng trăm người tên Lò Văn Minh, cuối cùng các anh tìm thấy một thanh niên sinh sống ở huyện Điện Biên có nhiều điểm trùng khớp với nghi phạm của vụ án.

Minh vốn là kẻ nghiện ma túy nặng, từng có 2 tiền án liên quan đến ma túy. Sau khi mãn hạn tù, Minh đi về Bắc Ninh làm thuê, nhưng chỉ được "vài bữa" gã lại nghỉ việc. Các trinh sát phát hiện, Minh hiện đang ở nhà tại Điện Biên nên bắt giữ, di lý về Bắc Ninh. Bản thân đối tượng khi tra tay vào còng vẫn còn chưa tin mình bị "lần ra" sớm đến thế.

Đối tượng Minh (ảnh tư liệu)

Khai nhận tội ác với thái độ ráo hoảnh

Minh không "hổ danh" là kẻ ra tù vào tội, khi đối mặt với các điều tra viên, gã tỏ ra lạnh lùng, ban đầu chẳng hé răng nửa lời. Thế nhưng, những bằng chứng mà Công an tỉnh Bắc Ninh đưa ra đã khiến gã "chẳng còn đường lui".

Minh khai nhận tội ác của mình với một thái độ ráo hoảnh. Minh cho biết, gã về Gia Bình xin làm thuê ở một xưởng hàn xì. Được tầm 10 ngày, Minh nghỉ việc và nhận công 800 nghìn đồng.

Gã tiêu pha ít lâu thì chỉ còn 200 nghìn, lại đúng lúc lên cơn "thèm" ma túy, Minh nghĩ ngay tới việc đi cướp xe ôm. Minh cầm theo con dao gọt hoa quả rồi đến thị trấn Đông Bình.

Gã gặp ông C đang đứng đợi khách nên thuê ông này chở về Từ Sơn với giá 250 nghìn đồng. Khi đi, Minh đeo khẩu trang kín mít. Trên đường, có 1 lần dừng lại để Minh mua thuốc lá. Về tới Từ Sơn, Minh bảo ông C đi vào Đình Bảng để gã vay tiền trả. Tưởng thật, ông C làm theo hướng dẫn của tên giết người.

Tới khu vực vắng vẻ, Minh bất ngờ nhoài lên, dùng con dao đã chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát vào ông C. Thấy nạn nhân kêu, Minh lấy tay bịt chặt miệng người này lại, khiến cả hai ngã ra đất. Lúc này, Minh tiếp tục đâm thêm cho tới khi thấy ông C nằm bất động.

Minh lục lọi lấy tài sản của nạn nhân và đem lá chuối phủ lên thi thể rồi bỏ đi với chiếc xe máy đã cướp.

Công an dựng lại hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Minh lượn một vòng, khi tới quán nước ven đường, có 1 người hỏi "mày có chơi đồ không"? Minh biết ngay người này mời gã mua ma túy. Minh nói muốn bán chiếc xe máy với giá 1 triệu. Người kia bảo chỉ có 700 nghìn, còn 300 nghìn có thể đổi bằng ma túy.

Hai tên thỏa thuận với nhau xong thì ai đi đường nấy. Minh sử dụng ma túy xong, gã vào 1 công trường xây dựng lấy bao tải nhét vào trong túi áo khoác. Trời sẩm tối, Minh quay lại hiện trường, dùng bao tải trùm kín thi thể ông C rồi đẩy xuống mương nước gần đó.

Gã lo sợ xác nổi lên nên đã lấy hai thanh tre xuyên qua ống quần nạn nhân để "gim" xuống bùn. Chưa dừng lại, Minh còn lấy tấm ván đè lên và đắp bùn cho nặng. Xong xuôi, gã đi bộ dọc đường tàu về Hà Nội. Đi được nửa đường, Minh quay lại Từ Sơn để bắt xe về Điện Biên.

Suốt quãng thời gian sau đó, Minh ở quê mà chẳng có biểu hiện gì. Gã vẫn ăn uống, sinh hoạt hết sức bình thường. Thậm chí, con dao hung khí còn được Minh rửa sạch và sử dụng như đồ vật trong nhà.

Từ một vụ mất tích bí ẩn, tiếp đến là phát hiện ra người đàn ông bị sát hại dã man, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ đối tượng gây án trong khoảng thời gian rất ngắn. Minh những tưởng, sự lưu manh của gã có thể che giấu được tội ác của mình, thế nhưng cuối cùng gã cũng bị Công an tỉnh Bắc Ninh lật tẩy.

