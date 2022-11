Kẻ cướp giật túi xách khiến 2 phụ nữ té xuống đường ra đầu thú

Trước đó, Công an huyện Bến Cầu nhận được tin báo của người dân có vụ cướp giật tài sản tại khu vực ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh nên triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng.

Qua rà soát, trích xuất camera an ninh xác định được biển số xe đối tượng cướp, Công an đã lần ra Toàn là thủ phạm. Tuy nhiên, khi đến nhà, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Bến Cầu tuyên truyền vận động gia đình để kêu gọi Toàn ra Công an trình diện. Được sự vận động của gia đình cùng với sự truy tìm ráo riết của lực lượng Công an, biết không thể trốn thoát nên ngày 5-11, Toàn đến trụ sở huyện Bến Cầu đầu thú và giao nộp tang vật vụ án.

Đối tượng Riếp Văn Toàn

Toàn khai nhận, trưa 2-11, do không tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định tìm người đi đường sở hở để cướp giật tài sản. Đối tượng điều khiển xe máy BS: 70H8-6213 đi dọc theo thị trấn Bến Cầu thì thấy hai phụ nữ chở nhau trên xe máy có treo túi xách màu đen nên Toàn bám theo.

Khi đến đoạn đường gần khu vực nhà văn hóa thuộc ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Toàn chạy vượt lên giật túi xách làm hai người phụ nữ mất thăng bằng té ngã xuống đường rồi tăng ga bỏ chạy. Toàn lục giỏ xách lấy số tiền 930.000 đồng, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 lắc vàng, 1 ĐTDĐ Iphone 6plus, 1ĐTDĐ Nokia, 1 thẻ ATM…

Phương tiện gây án của Toàn

Sau đó, Toàn đến tiệm bán vàng nhưng bị trả lại vì hàng giả.

Sau khi hay tin Công an phát hiện đến nhà tìm, Toàn xuống TPHCM lẩn trốn nhưng rồi được gia đình vận động nên đến Công an Bến Cầu đầu thú.

Được biết, Toàn là đối tượng nghiện ma tuý, từng đi cai nghiện bắt buộc nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Hiện Công an Bến Cầu đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Toàn theo quy định pháp luật.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/ke-cuop-dau-thu-khi-nghe-cong-an-den-nha_139448.html