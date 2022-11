Vừa ra tay giật dây chuyền, tên cướp gặp ngay tổ công tác 171

Đối tượng Bình bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật

Ngày 3/11, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ đối tượng Trần Thanh Bình (40 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Vào khoảng 18 giờ ngày 2/11, đối tượng Trần Thanh Bình điều khiển xe máy trên đường D32, khu phố 4, phường An Phú để Cướp giật tài sản. Khi thấy một người phụ nữ đi một mình, có đeo sợi dây chuyền vàng, Bình đã áp sát giật sợi dây chuyền vàng rồi tăng ga tẩu thoát.

Nghe tiếng tri hô, Tổ tuần tra 171 Công an TP.Thuận An phối hợp với CA phường An Phú đang tuần tra gần đó đã tổ chức truy đuổi và bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Qua làm việc, đối tượng Bình đã khai nhận toàn bộ về hành vi phạm tội. Trước đó, ngày 7/10, cũng tại khu vực phường An Phú (TP Thuận An), với thủ đoạn tương tự Bình cũng đã thực hiện trót lọt một vụ cướp giật tài sản của một người phụ nữ khác.

Được biết, Bình đã từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

