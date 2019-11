Kẻ cầm đầu và 4 đồng phạm chém Quân “xa lộ” tử vong ra đầu thú

Chủ Nhật, ngày 10/11/2019 09:00 AM (GMT+7)

Tối 9-11, sau khi làm các thủ tục ban đầu, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã bàn giao 5 đối tượng liên quan đến cái chết của Mai Văn Quân (tên gọi khác là Quân Xa Lộ, Quân Khùng, SN 1965), trú tại quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 4-11, tại quán karaoke Nice Vip, địa chỉ 28 Khổng Tử, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm đối tượng giang hồ. Hậu quả, Mai Văn Quân (tên gọi khác là Quân “Xa Lộ”, Quân “Khùng”) tử vong.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP. Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát hình sự để điều tra, truy bắt làm rõ các đối tượng tham gia gây án. Bước đầu, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt được 6 đối tượng, các đối tượng còn lại bỏ trốn.

Ngày 9-11, được sự động viên, thuyết phục của cán bộ Cục Cảnh sát hình sự, 5 đối tượng đều trú tại quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh gồm: Hồ Thanh Phương (tên gọi khác là Sử, SN 1986)), có 1 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng; Vương Vũ Hoàng (tên gọi khác là Tâm Chùa, SN 1990), có 1 tiền án tội trộm cắp tài sản; Phan Thanh Giàu (tên gọi khác là Ba Đen, SN 1990), có 2 tiền án tội cố ý gây thương tích và đánh bạc; Nguyễn Duy Khải (tên gọi khác là Bi, SN 1999), có 1 tiền án tội trộm cắp tài sản; Lê Minh Tiến (tên gọi khác là Đỏ, SN 2002) đã ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, kết quả đấu tranh, ghi lời khai, bước đầu các đối tượng thừa nhận: Tối 4-11, Hồ Thanh Phương (thường gọi là Sử) được Nguyễn Tiến Minh Tài (SN1982), Võ Thùy Linh (SN 1991, nữ Việt kiều Úc, Nhàn gọi đến đánh Mai Văn Quân nguyên nhân là do hai bên có mâu thuẫn với nhau. Hồ Thanh Phương đã gọi điện cho đối tượng Vương Vũ Hoàng (Tâm Chùa), Thỏ và một số đối tượng khác mang hung khí gồm dao tự chế, xiên, gậy… đến quán karaoke Nice ở đường Khổng Tử, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức đánh Quân.

Khi đến quán karaoke, thấy Quân đang đứng ở trước cửa quán thì Hồ Thanh Phương cùng khoảng 15 đối tượng cầm theo hung khí lao vào đánh Quân và Phương là người cầm dao tự chế chém vào tay Quân đầu tiên. Sau đó, các đối tượng đi cùng dung hung khí lao vào chém Quân. Do bị chém, Quân chạy xuống dưới hầm xe thì Phương cùng các đối tượng khác đuổi theo xuống hầm để tiếp tục chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Khi Quân chạy ngược lên đến dốc hầm, người chảy nhiều máu và gục xuống thì Phương cùng các đối tượng mới bỏ đi khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, Phương cùng các đối tượng được Tài, Linh, Nhàn đưa đi trốn ở nhiều nơi như: TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; tỉnh Bình Phước.