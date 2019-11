Kế hoạch ám sát Quân "xa lộ" và tẩu thoát bất thành của nữ Việt kiều

Thứ Bảy, ngày 09/11/2019 10:00 AM (GMT+7)

Sau khi lên kế hoạch sát hại Quân "xa lộ", nữ Việt kiều tìm kế trốn sang Campuchia để qua Úc thì bị cảnh sát phát hiện bắt giữ.

Ám sát đại ca vì mâu thuẫn làm ăn

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ các đối tượng gồm: Ty Thành Đại (SN 1985, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức), Đặng Quốc Duy (SN 2003, ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), Bùi Quốc Duy (SN 2003, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), Võ Thùy Linh (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Anh Trung và Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi giết người.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liêm khen thưởng tập thể các đơn vị vì thành tích xuất sắc bắt giữ các nghi can gây án

Theo điều tra bước đầu, nguồn cơn sự việc xuất phát từ chuyện làm ăn của Võ Thuỳ Linh (người đã có thẻ xanh của Chính phủ Úc) và Nguyễn Anh Trung (SN 1984, ngụ quận 1). Hai người mâu thuẫn chửi bới và bôi nhọ nhau trên mạng xã hội.

Trung cho rằng Linh nợ mình 40 tỉ đồng. Còn Linh tố ngược Trung đang nợ mình 35 tỉ đồng. Không ai chịu nhường ai, cả 2 tìm đến giang hồ để giải quyết.

Theo đó, tối 4-11, Linh và đối tượng giang hồ tên Sử và 2 đàn em ăn nhậu tại một quán ở quận Thủ Đức. Trong khi ăn nhậu, Linh kể lại chuyện cho Sử nghe về chuyện Trung nợ tiền mình. Sử kiểm tra thì biết được Trung là đàn em của một đàn anh giang hồ có biệt danh Hoàng "điên".

Lúc này, Sử có gọi cho Hoàng "điên" nhắc nhở Trung trả tiền cho Linh. Hoàng "điên" trả lời Linh đang nợ Trung 40 tỉ đồng nhưng không chịu trả.

Cùng thời điểm, Trung đi ngang qua quán nhậu thì thấy ôtô của Linh đậu phía trước. Biết chắc Linh đang ở trong quán nên Trung nhờ Quân "xa lộ" đến giải quyết.

Khoảng 22 giờ, nhóm của Linh lên ôtô ra về thì Quân "xa lộ" đến chặn phía trước, cầm gậy sắt đập vào xe.

Linh nói đàn em lái xe đi rồi mở cửa thách thức. Quân "xa lộ" nói lại: "Nếu muốn kiếm tao thì ra quán karaoke Nice Vip.

Kế hoạch đào thoát của nữ Việt kiều

Nói là làm, sau khi cùng nhóm bạn hát karaoke, Quân "xa lộ" một mình ở lại quán. Riêng Linh và Sử sau khi nhận được lời thách thức liền triệu tập hơn 20 đàn em mang theo mã tấu, dao, chĩa… đến quán karaoke trên tìm Quân "xa lộ".

Hình ảnh Quân "xa lộ" thời điểm bị hàng chục giang hồ truy sát (ảnh cắt từ clip)

Khi Quân "xa lộ" vừa bước ra khỏi quán thì lập tức bị hàng chục đối tượng ập đến truy sát. Bị tấn công bất ngờ, Quân "xa lộ" chống trả rồi tháo chạy ra đường nhưng bị chém gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm đối tượng lên xe tẩu thoát. Quân được chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Linh bố trí ôtô cho đàn em xuống Vũng Tàu lấn trốn. Tiếp đó, Linh gọi điện cho đàn em ở Bình Thuận lên kế hoạch cho các đối tượng chia nhau bỏ trốn để tránh sự truy bắt từ lực lượng công

Riêng Linh thoát qua Campuchia để trốn về Úc. Tuy nhiên, sau khi vụ án xảy ra, Phòng cảnh sát hình sự - Công an TP HCM nhanh chóng xác định được kẻ chủ mưu nên phối hợp với Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất kịp thời phát hiện, bắt giữ nữ Việt kiều này.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Công an TP HCM, Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm đã trao khen thưởng cho Phòng cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức và Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất về thành tích điều tra, truy xét, khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra tại nhà hàng Karaoke Nice VIP ngày 4-11. Phát biểu tại buổi khen thưởng, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND thành biểu dương các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, giữ vững cuộc sống bình yên cho người dân.