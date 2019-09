Giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng bị đưa đi cai nghiện trong bao lâu?

Thứ Ba, ngày 10/09/2019 19:00 PM (GMT+7)

Luật sư Lê Hồng Huấn giải đáp thắc mắc của bạn đọc về việc giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng phải đi cai nghiện bắt buộc trong bao lâu.

Tin pháp luật Sự kiện:

Ngày 9/9, UBND P.22 Q.Bình Thạnh (TP.HCM) xác nhận, cơ quan này đã có quyết định đưa người nghiện ma túy vào cơ sở xã hội để quản lý cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với Bùi Xuân Huấn (tên gọi khác Huấn 'hoa hồng', 35 tuổi, quê Yên Bái).

Huấn "hoa hồng" thường đăng tải video khoe của lên mạng

Trước đó, Huấn bị Công an Q.Bình Thạnh phối hợp với Công an P.22 phát hiện dương tính ma túy tại tụ điểm ăn chơi trên trên địa bàn P.22. Sau khi xác minh lý lịch, Công an P.22 đề xuất cho UBND P.22 ra quyết định đưa Huấn đi cai nghiện ma túy.

Sau sự việc này, nhiều độc giả đặt câu hỏi “giang hồ mạng” Huấn hoa hồng sẽ phải đi cai nghiện trong bao lâu?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Lê Hồng Huấn (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là một biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quy định tại Điều 96 của Luật này để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc (theo Điều 95 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012).

Theo Điều 3 Nghị định 221/2013/NĐ-CP sửa đổi tại Nghị định 136/2016/NĐ-CP, có 3 trường hợp sẽ phải áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm:

Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.

Có thể hiểu, người từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định sau khi bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong một thời gian nhất định mà không có hiệu quả thì mới bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.

Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.

Về thời gian cai nghiện bắt buộc, luật sư Huấn cho biết, theo khoản 2 Điều 95 Luật Xử lý vi phạm hành chính, thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 12 - 24 tháng.

Theo quy định tại Nghị định 221/2013/NĐ-CP, Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các đối tượng là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

Cơ quan công an sẽ thu thập hồ sơ, tài liệu, căn cứ về việc đối tượng cai nghiện thuộc trường hợp các nghiện bắt buộc rồi chuyển hồ sơ sang tòa án để xem xét. Căn cứ vào cơ hồ sơ mà cơ quan điều tra thu thập thì tòa án sẽ quyết định có bắt buộc cai nghiện hay không và thời hạn cai nghiện là bao lâu.

Ngoài ra, cũng theo vị luật sư này, có một số trường hợp không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối đó là: Người không có năng lực trách nhiệm hành chính; Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện; Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.