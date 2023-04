Hỗn chiến gây án mạng sau câu nói "mày nhìn tao cái gì?”

Đoàn Vũ Trường (SN 1995), Huỳnh Trần Thú Lễ (SN 1988), Nguyễn Văn Hạnh (SN 1997), Lê Hoàng Thái (SN 2002), Đinh Ngọc Phương (SN 1998), Võ Văn Thanh (SN 1996) và Nguyễn Văn Hồng (SN 1991) cùng 2 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng".

Các bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, tối 05/8/2020, anh Vũ Ngọc Long cùng các anh Ngô Hùng Cường, Nguyễn Văn Nghĩa ngồi uống bia tại phòng Vip 9999 của quán ốc Sinh viên, đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Tại khu vực chòi lá của quán lúc này có các nhân viên của quán tan ca, ở lại quán ăn uống gồm Phan Minh Đức, Đoàn Vũ Trường, Huỳnh Trần Thứ Lễ.

Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 06/8/2020, khi đi vệ sinh, Đức và anh Long va vào người nhau, Đức nhìn anh Long nhưng không nói gì rồi bỏ về bàn tiếp tục ngồi uống bia. Sau đó, nhóm của anh Long ra về, khi đến chỗ lấy xe, anh Long nói để quên nón nên quay lại quán tìm, anh Cường, anh Nghĩa cũng đi theo sau anh Long vào quán.

Do không tìm thấy nón nên anh Long đi qua bàn chỗ nhóm của Đức đang ngồi và Long hỏi Đức “lúc nãy mày nhìn tao cái gì”, Đức chưa kịp trả lời thì Long dùng tay đánh Đức. Tức giận, Đức cùng Trường, Lễ cầm ly thủy tinh, vỏ chai bia đánh trả. Nguyễn Văn Dư (nhân viên phụ bếp) đang làm việc tại quán thấy xảy đánh nhau nên đã chạy vào kho lấy cây gỗ dài đến hỗ trợ nhóm Đức đánh Long.

Lê Hoàng Thái, Võ Văn Thanh, Nguyễn Văn Hạnh, Đinh Ngọc Phương, Nguyễn Văn Hồng, cũng cầm cây gỗ xông vào đánh nhau với Long. Anh Cường và Nghĩa chạy vào can ngăn thì bị Đức cùng nhóm nhân viên quán đánh nên bỏ chạy. Bên trong quán, Long tiếp tục bị Dư cùng một số nhân viên quán tiếp tục vây đánh. Khi Long bị Dư đánh gục thì Nguyễn Văn Giang (là nhân viên bảo vệ của quán) lấy kiếm tấn công. Trần Hải Đăng (nhân viên phụ bếp đã xuống ca) đang uống bia bên phòng trọ gần quán, nghe tiếng đánh nhau bên quán nên chạy sang tham gia.

Sau đó, Long được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ngày 06 và 07/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Ngọc Dư, Trần Hải Đăng về tội “giết người”.

Ngày 07/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Minh Đức, Huỳnh Trần Thứ Lễ, Đoàn Vũ Trường, Nguyễn Văn Hạnh, Lê Hoàng Thái, Đinh Ngọc Phương về tội “Cố ý gây thương tích” và Võ Văn Thanh và Nguyễn Văn Hồng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngày 12/12/2022, Cơ quan điều tra ra Quyết định bổ sung khởi tố bị can đối với Phan Minh Đức về tội “giết người”.

