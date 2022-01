Hành trình truy tìm hung thủ gây ra cái chết kinh hoàng đối với người buôn lợn

Anh Vềnh ra khỏi nhà đã mấy ngày chưa về, gia đình ai cũng như đang "ngồi trên đống lửa". Người thân, họ hàng tổ chức đi tìm nhưng tin tức về người đàn ông này vẫn "bặt vô âm tín". Đến ngày thứ 4, họ phát hiện anh Vềnh đã chết trên ngọn đồi vắng vẻ.

Mất tích bí ẩn

Anh Vềnh (trú tại xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu) làm nghề buôn lợn. Hễ cứ ai báo có lợn bán, người đàn ông này lại một mình lên đường. Ngày 30/12/2020, anh Vềnh nhận được cuộc điện thoại với người lạ. Ngồi trong bếp, vợ anh này chỉ nghe loáng thoáng anh nói đi làm.

Trời dần tối, các bản làng bắt đầu chìm vào trong bóng đêm mà tiếng xe máy quen thuộc của anh Vềnh vẫn chưa xuất hiện. Cả nhà anh Vềnh sốt ruột, bởi lẽ người đàn ông này hiếm khi đi đâu về khuya. Những cuộc điện thoại được gọi liên tục những chẳng thể liên lạc được.

Một ngày, hai ngày, cả nhà cùng với người thân đổ đi tìm mà chẳng có kết quả. Họ tỏa khắp huyện Tân Uyên rồi xuôi về Than Uyên, dò hỏi nhiều mối làm ăn của anh Vềnh và chỉ nhận lại cái lắc đầu. Linh cảm về điều xấu nhất đã bắt đầu len lỏi trong suy nghĩ của vợ anh Vềnh.

Đến ngày 3/1/2021, người dân đã phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực đồi vắng thuộc xã Mương Than (huyện Than Uyên, Lai Châu). Sau khi nhận diện, gia đình đã nhận ra đây là anh Vềnh.

Có mặt tại hiện trường, Công an tỉnh Lai Châu xác định, anh Vềnh bị sát hại hết sức dã man. Phần đầu nạn nhân có nhiều vết thương nặng, do vật tày gây nên. Ở cổ có vết cắt từ vật sắc nhọn.

Theo gia đình anh Vềnh, khi ra khỏi nhà nạn nhân đi xe máy, cầm theo số tiền hơn 10 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Tuy nhiên, ngoài chiếc xe máy vẫn còn thì tiền và điện thoại của nạn nhân đã biến mất.

Mất dấu

Các điều tra viên Công an tỉnh Lai Châu nhận định, đây có thể là vụ án giết người với mục đích cướp tài sản. Tuy nhiên, điều khiến các anh thắc mắc là tại sao hung thủ chỉ lấy tiền, điện thoại, còn chiếc xe máy vốn rất có giá trị thì bỏ mặc. Nhiều khả năng, nghi phạm cũng đi xe máy nên không thể đưa cả 2 xe rời khỏi hiện trường.

Mở rộng vùng tìm kiếm, cách nơi thi thể anh Vềnh tử vong vài mét, các trinh sát phát hiện một khúc gỗ có dính máu, 1 con dao bấm và một khẩu trang màu đen. Khi so sánh cơ chế hình thành vết thương, giám định viên cho rằng đây là hung khí gây nên cái chết của anh Vềnh. Sau này, kết quả giám định cũng khẳng định, máu của nạn nhân có dính trên hai đồ vật kia.

Một tổ trinh sát được cử đi rà soát, thu thập thông tin các vùng lân cận. Tuy nhiên, do địa điểm anh Vềnh tử vong rất vắng vẻ, ít người qua lại, vì thế không thể tìm được nhân chứng trực tiếp hoặc người nắm thông tin có giá trị.

Khi xác minh mối quan hệ làm ăn của nạn nhân, các trinh sát nhận thấy anh Vềnh không có mâu thuẫn với ai lớn đến mức trở thành động cơ gây án. Các mối buôn bán với nạn nhân cũng chưa gặp anh Vềnh từ nhiều ngày trước.

Hàng loạt đối tượng nằm trong diện nghi vẫn được gọi hỏi và đều được loại nghi ngay sau đó. Lúc này, Ban chuyên án bất ngờ xác định được trước đây, anh Vềnh có mâu thuẫn với một người cùng bản. Tuy đã được hòa giải, nhưng đây vẫn là manh mối cần phải xác minh.

Làm việc với công an, người đàn ông được cho có mâu thuẫn với anh Vềnh khai rõ thời gian của mình vào ngày nạn nhân mất tích. Từ những căn cứ trên, Ban chuyên án cho rằng, người này hoàn toàn không liên quan tới vụ án. Một lần nữa, các hướng điều tra vẫn chưa đem lại hiệu quả.

Kẻ sát nhân không ngờ

Trong lúc Ban chuyên án vẫn tích cực phân tích, rà soát nhằm sớm tìm ra hung thủ thì vợ anh Vềnh bất ngờ nhớ lại câu chuyện trước lúc chồng đi.

Theo chị này, vào thời điểm trên, chị đang ngồi trong bếp chăm con thì nghe anh Vềnh nói đi mua lợn của một người tên Vinh hoặc Sinh ở Than Uyên. Người này cụ thể là ai thì chị không biết.

Ngay lập tức, tất cả những người làm nghề nuôi lợn để bán trên địa bàn huyện Than Uyên được rà soát. Thế nhưng, nhiều ngày trôi qua các trinh sát không phát hiện ra ai có tên như trên.

Lúc này, các điều tra viên nhận định, hung thủ có thể lên kế hoạch từ trước và chưa hẳn là người bán lợn.

Sau khi phát động phong trào nhân dân tố giác tội phạm, Ban chuyên án được cung cấp một thông tin, vào trưa 30/12, tại khu vực ngã 3 đường QL 32 trên địa bàn huyện Than Uyên có xuất hiện 2 người đàn ông đi xe máy.

Một người có miêu tả, nhận dạng giống anh Vềnh và 1 người khác mặc áo đỏ, kiểu áo như người làm nghề chuyển phát nhanh. Người này đi xe máy hiệu Yamaha mầu xanh, đội mũ bảo hiểm nửa đầu, có đeo khẩu trang màu đen. Hai người nói chuyện một lúc, anh Vềnh rẽ về hướng hiện trường, gã thanh niên áo đỏ cũng bám theo.

Từ thông tin này, Công an tỉnh Lai Châu đã cho rà soát tất cả những người có sử dụng xe máy hiệu Yamaha màu xanh ở địa bàn Than Uyên và lân cận. Cuối cùng, các anh tìm ra một người đàn ông tên là Hù Văn Sinh (SN 1992, trú tại huyện Than Uyên, Lai Châu).

Đi sâu vào tìm hiểu, Ban chuyên án xác định, Sinh là đối tượng nghiện ma túy. Trước đây, Sinh từng làm vận chuyển hàng tại Hà Nội và đặc biệt, đối tượng này có quen với nạn nhân Vềnh.

Khi tới nhà, Sinh đã cùng vợ di chuyển đi đâu không rõ. Sau nhiều ngày bám đuổi, các trinh sát Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện, bắt giữ thành công Sinh khi gã đang lẩn trốn tại quận Long Biên (Hà Nội).

Sinh khai, do cần tiền để thỏa mãn cơn nghiện ma túy, ngày 30/21/2020, gã gọi điện cho anh Vềnh nói có lợn bán. Tưởng thật, anh Vềnh đã đến điểm hẹn. Sau khi hai người đi vào xã Mường Mít, tới khu vực vắng, Sinh đã dùng gậy gỗ đánh nhiều nhát vào đầu anh Vềnh.

Thấy nạn nhân ngất lịm, Sinh kéo anh Vềnh tới bờ vực rồi dùng dao bấm mang theo cắt cổ anh này. Gây án xong, Sinh lấy điện thoại, số tiền hơn 10 triệu đồng của anh Vềnh và bỏ trốn.

Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, sau này, TAND tỉnh Lai Châu đã tuyên án tử hình đối với Hù Văn Sinh về tội "Giết người".

