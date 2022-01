Hành trình lật mặt tội ác của gã sát nhân "thay tên" tại vùng biên viễn

Bà N vốn đã ngoài 70 tuổi lại sống một mình ở vùng đất sát biên giới. Bà này có mấy căn nhà nhỏ cho những người lao động ngoại tỉnh đến ở thuê để làm bốc vác ở cửa khẩu Tà Lùng. Một sáng, người dân phát hiện bà N tử vong ngay dưới nền nhà, trên đầu có nhiều vết thương chí mạng.

Công an thực nghiệm một vụ án (ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Án mạng vùng biên

Xóm Phia Khoang (thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, Cao Bằng) là vung đất giáp biên với nước bạn. Bà N (SN 1941) sinh sống tại đây từ lâu. Khu nhà bà N ở có 4 căn tách rời, 1 căn được chủ nhà sử dụng, 3 căn còn lại bà cho nhóm người làm bốc vác tại cửa khẩu Tà Lùng thuê. Nếu đi bộ, từ nhà bà N đến biên giới chỉ vài trăm mét.

Sáng 27/11/2018, một người đàn ông như thường lệ tìm đến nhà bà N để thu tiền nước. Căn nhà vắng lặng, gọi một hồi chẳng thấy ai trả lời. Người đàn ông này đẩy cửa bước vào thì "chết lặng". Trước mắt anh, bà N nằm ngửa dưới nền bê tông, trên đầu nhiều vết thương tím tái.

Thông tin được báo về Công an huyện Phục Hòa và Công an tỉnh Cao Bằng. Tại hiện trường, các cán bộ kỹ thuật hình sự xác định bà N đã tử vong trước đó khoảng 20 giờ đồng hồ, nghĩa là vào tối 26/11/2018.

Trên đầu nạn nhân có rất nhiều thương tích do vật tày gây ra, dẫn đến mất máu, tử vong. Quá trình xem xét, công an nhận định, bà N bị ai đó đánh rất mạnh từ phía sau và ngã gục ngay lập tức. Tại hiện trường, công an phát hiện nhiều vết màu nâu nghi máu bắn trên tường, cửa ra vào.

Bà N vốn sống một mình, con cái đều ở nơi khác. Người phụ nữ này tuy cao tuổi nhưng vẫn tự chủ kinh tế với 3 căn phòng cho thuê. Theo người nhà cho hay, trước đó vài ngày, bà N sở hữu một khoản tiền khoảng 10 đến 20 triệu. Tuy nhiên, khi khám nghiệm, công an đã không tìm thấy số tài sản trên.

Như vậy, đây là dấu hiệu của một vụ án giết người, cướp tài sản.

Khách trọ bí ẩn

Vào thời điểm xảy ra vụ án, Công an tỉnh Cao Bằng xác định nếu không điều tra và nhanh chóng bắt giữ hung thủ thì vụ án có thể rơi vào bế tắc. Bởi lẽ, hiện trường là vùng giáp biên, đối tượng sau khi gây án có thể bỏ trốn sang nước bạn.

Nhiều tổ trinh sát được cử đi thu thập thông tin. Hàng trăm đối tượng nam giới được gọi hỏi, trong đó chú trọng các đối tượng có tiền án, nghiện ma túy, cờ bạc và bất minh tài chính.

Đặc điểm của vùng biên là lượng người "tứ xứ" đổ về làm thời vụ, không khai báo tạm trú, tạm vắng rất đông nên công tác truy xét gặp vô vàn khó khăn. Suốt nhiều ngày, công tác sàng lọc được tiến hành rất kỹ càng, nhưng chẳng thu được kết quả nào khả quan.

Thời điểm vụ án xảy ra là vào tối 26/11 ở một địa bàn thưa vắng nên không có nhân chứng trực tiếp. Hàng xóm nhà nạn nhân hầu hết đều "lắc đầu" với các câu hỏi từ cơ quan điều tra.

Lúc này, qua làm việc với vài người, Công an tỉnh Cao Bằng biết được vào thời điểm trước khi bà N chết, bà này có cho 4 người đàn ông thuê nhà. Những người này đều là lao động tự do và chẳng ai biết họ từ đâu tới. Điều đặc biệt, sau khi bà N được phát hiện tử vong, cả 4 người thuê nhà đã "mất tích" không dấu vết.

Vậy 4 người đàn ông này có liên quan gì đến vụ án hay không? Họ đi đâu vào đúng thời điểm hết sức nhạy cảm này? Một cuộc truy tìm khắp vùng biên giới được tiến hành.

Có tật giật mình

Sau thời gian "tung quân", các trinh sát Công an tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy 2 trong số 4 người đàn ông đã thuê trọ tại nhà bà N vào thời điểm vụ án xảy ra.

Những người này khá hợp tác, lời khai của họ được thẩm định và cho thấy có cơ sở. Họ không liên quan đến cái chết của bà N. Tuy nhiên, đi sâu vào khai thác các thông tin liên quan, các trinh sát phát hiện một chi tiết đắt giá.

Theo hai người đàn ông này, vào sáng 27/11/2018, họ thấy người đàn ông ở cùng khu trọ tên Minh dậy rất sớm. Minh đun nước, tắm rửa và giặt quần áo. Nhân chứng cũng cho hay, Minh có biểu hiện của người nghiện ma túy.

Minh vốn dĩ là người lao động chân tay, cuộc sống xuề xòa, thậm chí ở "dơ" nên việc hắn dậy sớm đun nước, tắm giặt là một điều rất bất thường.

Khi được hỏi về nhân thân người tên Minh, hai nhân chứng cũng chỉ nắm được anh ta ở Bắc Kạn.

Một tổ trinh sát lập tức lên đường xác minh. Lần theo địa chỉ được cung cấp, họ được Công an tỉnh bạn xác nhận tại địa bàn đó không có người nào tên Minh giống như miêu tả, nhận dạng được đưa ra mà chỉ có 1 người tên Phùng Văn Giáp (SN 1975) là trùng khớp.

Giáp bị tuyên án tử hình (ảnh tư liệu)

Giáp là đối tượng nghiện ma túy. Từng có vợ nhưng do tính khí chơi bời nên gia đình không hòa thuận. Giáp từng đổ nước sôi vào vợ, gây thương tích nặng và bị tuyên án 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Thời gian gần đây, Giáp rời địa phương đi làm ở nhiều nơi, trong đó có Cao Bằng. Thời điểm này, qua khám xét căn phòng của đối tượng tự nhận tên là Minh, công an phát hiện chiếc quần đùi và áo có vết nâu nghi máu. Sau khi đem đi giám định đã làm rõ đó là máu của nạn nhân N.

Trong khi Ban chuyên án đang loay hoay thì nhận được tin báo, một tổ CSGT tiến hành kiểm tra xe khách. Khi nhìn thấy công an, một người đàn ông đã bất ngờ bỏ chạy, trốn vào rừng. Nhận định, rất có thể đây là đối tượng liên quan đến vụ giết bà N, Ban chuyên án lập tức tổ chức vây bắt.

Những ngày sau đó, bóng dáng nghi phạm trong vụ án bà N tử vong vẫn "bặt vô âm tín". Đến một chiều, các trinh sát phát hiện đối tượng Giáp xuất hiện tại nhà ở Bắc Kạn nên nhanh chóng "siết vòng vây" bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Giáp được làm rõ chính là đối tượng đã thuê nhà của bà N dưới cái tên Minh. Giáp khai, do nợ tiền nhà nhiều ngày nên tối 26/11, bà N có đến đòi.

Khi Giáp khất thì bà N không đồng ý và nói sẽ đuổi đi. Giáp "lẽo đéo" đi theo sau bà N, tới căn nhà và xin khất nhưng bị từ chối. Giáp bực tức vớ cây gỗ đánh mạnh vào đầu, mặt bà N khiến nạn nhân gục xuống đất và tử vong. Giáp lục túi lấy đi của nạn nhân hơn 12 triệu đồng rồi bỏ trốn cho đến khi bị bắt giữ.

Với hành vi tàn độc của mình, Giáp đã bị TAND tỉnh Cao Bằng tuyên án tử hình.

